تقييم صلاح في نهائي الكأس من الصحف الإنجليزية

الأحد، 15 مايو 2022 - 11:11

كتب : FilGoal

محمد صلاح أمام ماركوس ألونسو - نهائي كأس الاتحاد

كان محمد صلاح نجم ليفربول على موعد مع إصابة مقلقة مع فريقه في قبل المباريات الـ3 الأخيرة بالموسم، وذلك حين واجه تشيلسي، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك النجم المصري كأساسي في مباراة نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي والتي انتهت بفوز الريدز بركلات الترجيح، لكنه خرج مستبدلا في الشوط الأول بسبب الإصابة.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام تشيلسي حسب الدرجات من 1 إلى 10.

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تقييم الدولي المصري تباين بين 5 و6 و7 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ6.1 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي ليفربول كان الحارس أليسون بيكر، فوصل متوسط تقييمه لـ8.5 درجة من عشرة.

وسقط صلاح مصابا في الدقيقة 30 دون تدخل من أي لاهب واشتكى من الإصابة، وهرع الجهاز الطبي لليفربول إلى الملعب وظل يتناقش مع صلاح لعدة دقائق قبل أن يقرر استبداله.

وخرج صلاح في الدقيقة 33 وشارك ديوجو جوتا بدلا منه.

ويتبقى لليفربول مباراتين بالدوري الإنجليزي ضد ساوثامبتون وولفرهامبتون ويبتعد عن مانشستر سيتي المتصدر بفارق ثلاث نقاط.

ويواجه ليفربول منافسه ريال مدريد يوم السبت 28 من شهر مايو الجاري في نهائي دوري أبطال أوروبا.

رصيد صلاح من الأهداف بلغ 30 هدفا خلال 49 مباراة لعبها هذا الموسم، 22 في الدوري كهداف للمسابقة، و8 في دوري أبطال أوروبا.

ويقضي صلاح موسمه الخامس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 252 مباراة شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 155 هدفا وأرسل 63 تمريرة حاسمة.

وتوج بستة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي 2022.

محمد صلاح ليفربول
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