تشكيل الأهلي - عبد المنعم يعود لدفاع الأهلي أمام وفاق سطيف.. ولا تغييرات أخرى

عاد محمد عبد المنعم مدافع الأهلي لتشكيل فريقه مرة أخرى في مواجهة وفاق سطيف.

ويلعب الأهلي ضد وفاق سطيف في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، في المباراة التي تقام بملعب 5 جويليه في الجزائر.

وشارك عبد المنعم في تشكيل الأهلي بدلا من أيمن أشرف.

واكتفى بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بمشاركة عبد المنعم بدلا من أيمن أشرف فقط، ولم يجر أي تغيير آخر على تشكيل فريقه الذي خاض مباراة الذهاب في القاهرة.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني – محمد عبد المنعم – ياسر إبراهيم – علي معلول

الوسط: حمدي فتحي – أليو ديانج – أحمد عبد القادر

الهجوم: حسين الشحات – بيرسي تاو – طاهر محمد

وفاز الأهلي على وفاق سطيف في مباراة الذهاب التي أقيمت في ملعب الأهلي we السلام برباعية دون رد.

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