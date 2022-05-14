ليفاندوفسكي: ربما لعبت آخر مباراة لي مع بايرن

السبت، 14 مايو 2022 - 18:31

كتب : FilGoal

ليفاندوفسكي

أعلن روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ عن اقتراب رحيله بشكل رسمي عن النادي الألماني.

ونقلت شبكة أخبار Viaplay Sport البولندية تصريحات ليفاندوفسكي قائلا: "من المحتمل أن تكون هذه المباراة هي الأخيرة لي مع بايرن ميونيخ".

وأضاف "لا أستطيع تأكيد ذلك بنسبة 100%، ولكن ربما تكون الأخيرة".

أخبار متعلقة
صلاح يخرج من نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي مصابا.. وكواليس حديثه مع الطبيب هدف قاتل ووداعية هالاند يساهمان في بقاء مرموش وشتوتجارت بالدوري الألماني NBA - ميامي وجولدن ستيت إلى نهائي الشرق والغرب.. وإثارة منتظرة في المباراة السابعة

وأتم تصريحاته "نريد إيجاد الحل الأفضل لي وللنادي".

وشارك ليفاندوفسكي في آخر مباراة مع بايرن ميونيخ في الدوري الألماني ضد فولفسبورج والتي انتهت بالتعادل 2-2، وسجل المهاجم البولندي هدفا من ثنائية فريقه.

وعقب المباراة ذهب ليفاندوفسكي لتوديع جمهور بايرن في مدرجات الملعب، لربما تكون آخر مرة يلعب أمامهم.

ليفاندوفسكي البالغ من العمر 33 عاما شارك الموسم الحالي في 46 مباراة سجل خلالها 50 هدفا وصنع 7 في جميع المسابقات وتوج بلقب الدوري الألماني.

البولندي سجل 345 هدفا في جميع المسابقات رفقة البافاري في 374 مباراة منذ انتقاله في 2014 قادما من بوروسيا دورتموند.

وحقق النجم البولندي 19 لقبا مختلفا مع العملاق البافاري.

اقرأ أيضا

إصابة محمد صلاح

كاف يكشف سبب لعب نهائي إفريقيا في المغرب

مشاجرة في مانشستر يونايتد

مصطفى محمد يكشف الفارق بين الزمالك وجالاتا سراي

روبرت ليفاندوفسكي بايرن ميونيخ
نرشح لكم
تقرير: إدارة بايرن بدأت في التواصل مع ديمبيلي بايرن يعلنها: ليفاندوفسكي لا يريد تجديد تعاقده هدف قاتل ووداعية هالاند يساهمان في بقاء مرموش وشتوتجارت بالدوري الألماني تقرير ألماني: ليفاندوفسكي لا يرغب في الاستمرار مع بايرن ميونيخ مدرب دورتموند: لن نتوقف عن لعب كرة القدم بعد رحيل هالاند نصير مزراوي: انضممت لبايرن ميونيخ.. يمكنكم تهنئتي الآن بايرن: صفقة مزراوي في المراحل النهائية كيكر: نصير مزراوي وقع على عقود انضمامه لـ بايرن
أخر الأخبار
الدرجة الثانية - فوز جديد لأسوان.. وسباعية للألومونيوم في مرمى قنا 13 دقيقة | الدرجة الثانية
مران الزمالك – تأهيل لشيكابالا وطارق حامد.. ومشاركة بنشرقي وفتوح 32 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل الأهلي - عبد المنعم يعود لدفاع الأهلي أمام وفاق سطيف.. ولا تغييرات أخرى 43 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
تقرير: إدارة بايرن بدأت في التواصل مع ديمبيلي ساعة | الدوري الألماني
بايرن يعلنها: ليفاندوفسكي لا يريد تجديد تعاقده ساعة | ميركاتو
ليفاندوفسكي: ربما لعبت آخر مباراة لي مع بايرن ساعة | الدوري الألماني
صلاح يخرج من نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي مصابا.. وكواليس حديثه مع الطبيب ساعة | أوروبا
قائمة الإسماعيلي - عودة عبد الرحمن مجدي لمواجهة سيراميكا كليوباترا ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت سوبر اليد - الزمالك (31)-(32) الأهلي.. الأحمر إلى مونديال الأندية 2 سون يضيق الخناق على صلاح - جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 21-22 3 كاف يرد على طلب الاتحاد المصري لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا 4 صلاح يخرج من نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي مصابا.. وكواليس حديثه مع الطبيب