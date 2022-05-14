ليفاندوفسكي: ربما لعبت آخر مباراة لي مع بايرن

أعلن روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ عن اقتراب رحيله بشكل رسمي عن النادي الألماني.

روبرت ليفاندوفسكي النادي : بايرن ميونيخ بايرن ميونيخ

ونقلت شبكة أخبار Viaplay Sport البولندية تصريحات ليفاندوفسكي قائلا: "من المحتمل أن تكون هذه المباراة هي الأخيرة لي مع بايرن ميونيخ".

وأضاف "لا أستطيع تأكيد ذلك بنسبة 100%، ولكن ربما تكون الأخيرة".

وأتم تصريحاته "نريد إيجاد الحل الأفضل لي وللنادي".

وشارك ليفاندوفسكي في آخر مباراة مع بايرن ميونيخ في الدوري الألماني ضد فولفسبورج والتي انتهت بالتعادل 2-2، وسجل المهاجم البولندي هدفا من ثنائية فريقه.

وعقب المباراة ذهب ليفاندوفسكي لتوديع جمهور بايرن في مدرجات الملعب، لربما تكون آخر مرة يلعب أمامهم.

ليفاندوفسكي البالغ من العمر 33 عاما شارك الموسم الحالي في 46 مباراة سجل خلالها 50 هدفا وصنع 7 في جميع المسابقات وتوج بلقب الدوري الألماني.

البولندي سجل 345 هدفا في جميع المسابقات رفقة البافاري في 374 مباراة منذ انتقاله في 2014 قادما من بوروسيا دورتموند.

وحقق النجم البولندي 19 لقبا مختلفا مع العملاق البافاري.

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