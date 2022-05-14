تشكيل نهائي كأس الاتحاد - صلاح يقود هجوم ليفربول.. ماونت ولوكاكو على رأس تشيلسي

السبت، 14 مايو 2022 - 16:57

كتب : FilGoal

محمد صلاح - فياريال وليفربول

أعلن توماس توخيل مدرب تشيلسي عن تشكيل فريقه لخوض نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ضد ليفربول على ملعب ويمبلي.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

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خط الدفاع: أنطونيو روديجير - تياجو سيلفا - تريفوه تشالوباه

خط الوسط: ريس جيمس - جورجينيو - ماتيو كوفاسيتش - ماركوس ألونسو

خط الهجوم: ميسون ماونت - روميلو لوكاكو - كريستيان بوليسيتش

على الناحية الأخرى جاء تشكيل ليفربول كالتالي وفقا لما أعلنه المدرب يورجن كلوب:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكساندر أرنولد - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - أندرو روبرتسون

خط الوسط: جوردان هندرسون - تياجو ألكانتارا - نابي كيتا

خط الهجوم: لويس دياز - محمد صلاح - ساديو ماني

ويبحث تشيلسي عن لقبه الثامن في المسابقة الإنجليزية الأعرق، بينما يبحث ليفربول عن اللقب السابع.

وحقق تشيلسي هذا اللقب للمرة الأخيرة في 2018 على حساب مانشستر يونايتد، بينما غاب اللقب عن ليفربول منذ 2006، حين توج به على حساب وست هام يونايتد.

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