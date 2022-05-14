مواعيد مباريات اليوم 14 مايو 2022 - الأهلي ضد وفاق سطيف وتشيلسي ضد ليفربول

السبت، 14 مايو 2022 - 10:30

كتب : FilGoal

هدف طاهر محمد طاهر - الأهلي × وفاق سطيف

يختتم اليوم الدور نصف النهائي في دوري أبطال إفريقيا بمباراة الأهلي في ضيافة وفاق سطيف الجزائري.

وفاز الأهلي ذهابا برباعية دون رد في القاهرة، بينما تأهل الوداد المغربي إلى النهائي على حساب بترو أتلتيكو الأنجولي.

وتقام المباراة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة "بي إن سبورتس 3".

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أيضا يلتقي ليفربول وتشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في السادسة إلا الربع مساء على قناة "بي إن سبورتس 1 بريميوم".

وفي الدوري الإيطالي يلعب روما ضد سبيتزيا في التاسعة إلا الربع، وتذاع المباراة عبر منصة "يوتيوب".

وفي الدوري الفرنسي يلعب باريس سان جيرمان ضد مونبلييه في التاسعة، وتذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس 2".

أما في كرة السلة يلتقي الأهلي والاتحاد السكندري في الثامنة والنصف مساء في نهائي الددوري، وتعرض المباراة عبر قناة "أون تايم سبورتس".

تعرف على مواعيد مباريات اليوم بالكامل منهنا

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