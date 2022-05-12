تشكيل دربي لندن – النني أساسي مع أرسنال.. وكين وسون يقودان توتنام

أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال ونظيره أنطونيو كونتي مدرب توتنام تشكيلتي فريقيهما في المباراة التي ستجمع بينهما اليوم الخميس.

ويحل أرسنال ضيفا على توتنام في ملعبه لملاقاته في لقاء مؤجل من الجولة 22 من الدوري الإنجليزي.

وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:

في حراسة المرمى: آرون رامسديل

في الدفاع: سيدريك سواريس- روب هولدنج- جابرييل- تاكيهيرو تومياسو

في الوسط الدفاعي: محمد النني- جرانيت تشاكا

في الوسط الهجومي: بوكايو ساكا- مارتن أوديجارد- جابرييل مارتينيلي

في الهجوم: إيدي نكيتياه

أما تشكيل توتنام جاء كالتالي:

في حراسة المرمى: هوجو لوريس

في الدفاع: بن ديفيز- إيريك داير- دافينسون سانشيز- إيمرسون رويال

في الوسط: رودريجو بينتانكور- ريان سيسيجنون- بيير إيميل هويبيرج- ديان كولوسيفسكي

في الهجوم: سون هيونج مين- هاري كين

ويحتل أرسنال المركز الرابع بـ62 نقطة من 35 مباراة خاضها.

فيما يأتي توتنام خامسا بـ62 نقطة من نفس عدد المباريات.