خبر في الجول - كرة سلة.. الزمالك يتفق مع مهاب ياسر على الانضمام لأربع سنوات

الإثنين، 09 مايو 2022 - 16:13

كتب : إبراهيم رمضان

مهاب ياسر - كرة سلة

توصل نادي الزمالك لاتفاق مع مهاب ياسر للانضمام لصفوف فريق السلة لمدة أربع سنوات.

وعلم FilGoal.com أن الأبيض اتفق مع اللاعب على التواجد مع الفريق في انتظار التوقيع على القعود.

وتم الاتفاق مع اللاعب الذي يحصل على منحة في أمريكا على استكمال دراسته في مصر.

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ومن المنتظر أن يشارك اللاعب مع الزمالك في الأدوار النهائية من بطولة إفريقيا لكرة السلة BAL.

وتقام المباريات النهائية من ربع النهائي إلى النهائي في رواندا خلال الفترة من 21 مايو إلى 28 مايو.

وتصدر الزمالك ترتيب مجموعة النيل بالعلامة الكاملة برصيد 5 انتصارات من 5 مباريات.

ويعد الزمالك حامل لقب النسخة الأولى من البطولة التي تقام تحت رعاية NBA.

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