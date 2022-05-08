الكونفدرالية - أورلاندو بايرتس يهزم الأهلي الليبي ويضع قدما في النهائي
الأحد، 08 مايو 2022 - 20:07
كتب : FilGoal
تغلب أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي على مضيفه الأهلي الليبي بهدفين مقابل لا شيء في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.
تقدم الضيوف مبكرا في الدقيقة الثامنة بواسطة إينوسنت مايلا.
وفي الدقيقة 29 أضاف جودمان موسيلي الهدف الثاني، ليضع المضيف في موقف حرج.
على الناحية الأخرى تغلب مازيمبي الكونغولي على ضيفه نهضة بركان المغربي بهدف دون رد سجله في الدقيقة 96.
ويلعب الفريقان مباراة الإياب يوم الأحد القادم، الرابع عشر من مايو الجاري.
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