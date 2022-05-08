نكيتياه بطل فوز أرسنال على ليدز: النقاط أهم من الهدفين

الأحد، 08 مايو 2022 - 17:49

كتب : FilGoal

إيدي نكيتياه - أرسنال ضد ليدز يونايتد

أبدى إدوارد نكيتياه مهاجم أرسنال سعادته بالفوز على ليدز يونايتد بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما على ملعب الإمارات ضمن منافسات الأسبوع السادس والثلاثين للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال نكيتياه في تصريحاته لشبكة "سكاي سبورتس": "من الجيد دائما أن أسجل، ولكن الأهم كان النقاط الثلاث الكبيرة".

وأضاف "كنا نعمل بكل جدية وأردنا الحصول على الفوز لأجل الجماهير. من المذهل أن نحصل على هذه النقاط، فهي تقربنا من هدفنا".

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وسجل نكيتياه هدفي أرسنال في الدقيقتين 5 و10، بينما قلص دييجو يورينتي الفارق في الدقيقة 66، بعد تضرر ليدز من النقص العددي بطرد لوك أيلينج في الدقيقة 27.

وعن فرصته الحالية مع أرسنال بعد أن تقلد المقعد الأساسي في الآونة الأخيرة قال: "أي لاعب يريد اللعب فقط. عملت على مدار الموسم للتأكد من جاهزيتي حين تأتيني الفرصة".

وأوضح "الفضل لزملائي في مساعدتي على اللعب بشكل جيد. أنا سعيد بتواجدي في الفريق ومساعدتي له".

وواصل "كان لدينا بعض الفرص في الشوط الأول لقتل المباراة ولكننا لم نستغلها. ليدز فريق جيد، وهو يقاتل لأجل النجاة من الهبوط وبالتالي سيضغط قدر الإمكان".

واختتم "أزعجونا كثيرا في الشوط الثاني ولكننا تعاملنا بشكل جيد للحصول على النقاط".

ويقترب أرسنال من حسم مقعده في دوري أبطال أوروبا، ولكن عليه أولا أن يصطدم بمنافسه المباشر توتنام هوتسبر يوم الخميس في دربي لندن.

ويحتل أرسنال المركز الرابع بـ66 نقطة، بفارق 4 نقاط عن توتنام هوتسبر، ولكل منهما مباراتين في الدوري بخلاف مواجهتهما المباشرة.

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