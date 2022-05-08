أرتيتا: الطرد عقد الأمور.. ونستحق مواجهة توتنام في السياق الحالي

الأحد، 08 مايو 2022 - 17:38

كتب : FilGoal

ميكيل أرتيتا - أرسنال

أبدى ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال سعادته بالفوز على ليدز يونايتد بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما على ملعب الإمارات ضمن منافسات الأسبوع السادس والثلاثين للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال أرتيتا في تصريحاته لـ "بي بي سي" عقب المباراة: "بدأنا بشكل جيد للغاية. كنا نملك العزم وخلقنا الفرصة تلو الأخرى".

وأضاف "اللعب ضد 10 لاعبين يزيد الأمور تعقيدا. سيطرنا على المباراة جيدا، ولكنها أصبحت أكثر توترا وبدأنا ندافع عن النتيجة".

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وتعرض لوك أيلينج ظهير ليدز للطرد المباشر في الدقيقة 27، بعد هدفي أرسنال بواسطة إدوارد نكيتياه في الدقيقتين 5 و10.

وقلص ليدز الفارق في الدقيقة 66 بهدف دييجو يورينتي، ليصل إلى النتيجة التي انتهت عليها المباراة.

ويقترب أرسنال من حسم مقعده في دوري أبطال أوروبا، ولكن عليه أولا أن يصطدم بمنافسه المباشر توتنام هوتسبر يوم الخميس في دربي لندن.

وعن ذلك قال أرتيتا: "نعلم أننا نستحق لعب هذه المباراة في هذا السياق. بدأنا الموسم بـ9 أو 10 غيابات وواجهنا أفضل فريقين في أوروبا".

وافتتح أرسنال موسمه بمواجهة برينتفورد ثم تشيلسي ومانشستر سيتي تباعا، حيث خسر أول 3 مباريات على التوالي.

واختتم أرتيتا تصريحاته "الفوز بأي مباراة أمر صعب. سنستعد للمباراة بأفضل شكل ممكن".

ويحتل أرسنال المركز الرابع بـ66 نقطة، بفارق 4 نقاط عن توتنام هوتسبر، ولكل منهما مباراتين في الدوري بخلاف مواجهتهما المباشرة.

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