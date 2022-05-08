مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (3) - (0) نيوكاسل.. رودري يوسع الفارق

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة مانشستر سيتي ضد نيوكاسل في الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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ق68: عودة تريبيه وويلسون للمشاركة مع نيوكاسل من الإصابة

ق63: دخول فودين وخروج خيسوس

ق60: جووووول ثالث عن طريق رودري برأسية بعد عرضية كيفن دي بروين

بداية الشوط الثاني بخروج روبن دياز ودخول فيرناندينو

نهاية الشوط الأول

ق38: لابورت يسجل الهدف الثاني من متابعة لتسديدى روبن دياز

ق25: كانسيلو يسدد من داخل منطقة الجزاء وبدوبرافكا يتألق

ق24: هدف ملغي لنيوكاسل عن طريقبرونو جيماريش بداعي التسلل على كريس وود

ق20: جووووووووووول أول من مانشستر سيتي بعد عرضية من دي بروين ورأسية من كانسيلو ثم إلى ستيرلنج والشباك

ق15: كانسيلو يهدر فرصة هدف مؤكد بعد عرضية من كيفن دي بروين وتسديدة من داخل منطقة الجزاء فوق العارضة

ق9: لابورت يهدر فرصة الهدف الأول لمانشستر سيتي بعد عرضية من دي بروين

ق8: عرضية من سانت ماكسيم ورأسية من وود سهلة في يد إديرسون

ق5: دي بروين يسدد من ضربة حرة مباشرة بجوار القائم.. مدرجات ملعب الاتحاد تشتعل

بداية المباراة