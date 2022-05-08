مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (3) - (0) نيوكاسل.. رودري يوسع الفارق

الأحد، 08 مايو 2022 - 17:22

كتب : FilGoal

هدف رحيم ستيرلنج مع مانشستر سيتي أمام نيوكاسل

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة مانشستر سيتي ضد نيوكاسل في الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

يمكنك متابعة المباراة مباشرة من هنا

-----------------------------------

أخبار متعلقة
بمشاركة النني.. أرسنال يلامس دوري الأبطال بنشوة الدقائق الأولى ويقرب ليدز من الهبوط دوري أبطال إفريقيا - الأهلي يتمسك بالعدالة.. ويطالب بإقامة النهائي في ملعب محايد تشكيل شتوتجارت – مرموش أساسي أمام بايرن الكونفدرالية - مازيمبي يصعق نهضة بركان في الوقت القاتل ويقترب من النهائي

ق68: عودة تريبيه وويلسون للمشاركة مع نيوكاسل من الإصابة

ق63: دخول فودين وخروج خيسوس

ق60: جووووول ثالث عن طريق رودري برأسية بعد عرضية كيفن دي بروين

بداية الشوط الثاني بخروج روبن دياز ودخول فيرناندينو

نهاية الشوط الأول

ق38: لابورت يسجل الهدف الثاني من متابعة لتسديدى روبن دياز

ق25: كانسيلو يسدد من داخل منطقة الجزاء وبدوبرافكا يتألق

ق24: هدف ملغي لنيوكاسل عن طريقبرونو جيماريش بداعي التسلل على كريس وود

ق20: جووووووووووول أول من مانشستر سيتي بعد عرضية من دي بروين ورأسية من كانسيلو ثم إلى ستيرلنج والشباك

ق15: كانسيلو يهدر فرصة هدف مؤكد بعد عرضية من كيفن دي بروين وتسديدة من داخل منطقة الجزاء فوق العارضة

ق9: لابورت يهدر فرصة الهدف الأول لمانشستر سيتي بعد عرضية من دي بروين

ق8: عرضية من سانت ماكسيم ورأسية من وود سهلة في يد إديرسون

ق5: دي بروين يسدد من ضربة حرة مباشرة بجوار القائم.. مدرجات ملعب الاتحاد تشتعل

بداية المباراة

مانشستر سيتي نيوكاسل الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
نكيتياه بطل فوز أرسنال على ليدز: النقاط أهم من الهدفين أرتيتا: الطرد عقد الأمور.. ونستحق مواجهة توتنام في السياق الحالي بمشاركة النني.. أرسنال يلامس دوري الأبطال بنشوة الدقائق الأولى ويقرب ليدز من الهبوط تشكيل مانشستر سيتي - ستيرلنج وجريليش يقودان الهجوم أمام نيوكاسل فابينيو: سنقاتل على اللقب حتى النهاية رومانو: فيرناندينيو رفض طلب جوارديولا انتهت الدوري الإنجليزي – أرسنال (2) - (1) ليدز يونايتد تشكيل الدوري الإنجليزي - النني أساسي مجددا مع أرسنال ضد ليدز
أخر الأخبار
تشكيل ريال مدريد - أنشيلوتي يدفع بالبدلاء في الدربي أمام أتليتكو 10 دقيقة | الدوري الإسباني
سبورت: بشرى لـ برشلونة.. ليفاندوفسكي غاضب من سير مفاوضاته مع بايرن ميونيخ 17 دقيقة | ميركاتو
مران الزمالك - شيكابالا راحة وجلسة بين أوباما وفيريرا 30 دقيقة | الدوري المصري
مباشر سوبر اليد - الزمالك (11)-(11) الأهلي.. الشوط الأول 37 دقيقة | رياضات أخرى
اسكواش - احتفالا بمرور 10 سنوات.. انطلاق بطولة الجونة الدولية 27 مايو ساعة | رياضات أخرى
NBA - جولدن ستيت يقسو على ممفيس بفارق 30 نقطة.. وميلوكي يتقدم في السلسلة أمام بوسطن ساعة | رياضات أخرى
بمشاركة ريان وقبل جولتين من النهاية.. ألتاي يتعادل أمام جيرسون سبور ساعة | أوروبا
نكيتياه بطل فوز أرسنال على ليدز: النقاط أهم من الهدفين ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 سون يضيق الخناق على صلاح - جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 21-22 2 كلوب يكشف ما قاله للاعبي ليفربول بين شوطي لقاء فياريال 3 مباشر سوبر اليد - الزمالك (11)-(11) الأهلي.. الشوط الأول 4 تأكد غياب لاعب وحيد.. موقف مصابي الأهلي من المشاركة أمام وفاق سطيف