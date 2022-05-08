الكونفدرالية - مازيمبي يصعق نهضة بركان في الوقت القاتل ويقترب من النهائي

في الوقت القاتل، تغلب مازيمبي الكونغولي على ضيفه نهضة بركان المغربي بهدف دون رد، في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

سجل جون باكاتا الهدف الوحيد في الدقيقة 96، ليمنح فريقه انتصارا غاليا قبل خوض الإياب في المغرب.

وكان مازيمبي قد مر من ربع النهائي على حساب بيراميدز، بالتعادل سلبيا في مصر والفوز في الكونغو 2-0.

أما نهضة بركان، فقد مر على حساب المصري البورسعيدي، رغم خسارته في مصر بهدفين مقابل هدف وحيد، حيث فاز إيابا بهدف نظيف ليتأهل بفضل قاعدة الهدف الخارجي.

على الجانب الآخر يلعب الأهلي الليبي وأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي ذهابا في السادسة مساء اليوم.

وتقام مباراتي الإياب يوم الأحد المقبل، الخامس عشر من مايو.

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