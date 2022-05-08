تشكيل شتوتجارت – مرموش أساسي أمام بايرن

يلعب عمر مرموش بشكل أساسي في تشكيل شتوتجارت أمام بايرن ميونيخ، في الجولة 33 من الدوري الألماني.

ويواجه مرموش الفريق الذي توج باللقب قبل عدة جولات من نهاية الموسم، فيما يصارع شتوتجارت على البقاء في الدوري الإلماني.

وجاء تشكيل شتوتجارت:

حراسة المرمى: فلوريان مولر

الدفاع: بورنا سوسا – هيروكي إيتو – فلاديمير أنتون - كوستاس مافروبانوس

الوسط: أتاكان كارازور – واتارو إندو - تياجو توماس

الهجوم: عمر مرموش –– كريس فيهريش – ساسا كالاجديتش

ويحتل شتوتجارت المركز 16 وسط 18 فريقا برصيد 29 نقطة.

وجاء تشكيل بايرن على النحو التالي:-

ويحتل بايرن الصدارة برصيد 75 نقطة.

مرموش أفضل لاعب شاب في الدوري الألماني الموسم الجاري مرتين سجل 3 وصنع 4 في 21 مباراة.

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