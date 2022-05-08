تشكيل مانشستر سيتي - ستيرلنج وجريليش يقودان الهجوم أمام نيوكاسل

الأحد، 08 مايو 2022 - 16:36

كتب : FilGoal

كيفن دي بروين - مانشستر سيتي وريال مدريد

أعلن بيب جورديولا مدرب مانشستر سيتي تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراة نيوكاسل بعد قليل في الجولة الـ 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد التشكيل مشاركة رحيم ستيلرنج وجاك جريليش في التشكيل الأساسي بدلا من فيل فودين ورياض محرز.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي بالكامل كالآتي

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الحارس: إيدرسون مورايس

الدفاع: جواو كانسيلو - إيمريك لابورت - روبن دياز - أليكساندر زينشينكو

الوسط: رودري - كيفن دي بروين - إلكاي جوندوجان

الهجوم: جاك جريليش - رحيم ستيلرنج - جابرييل جيسوس

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدور ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق الأهداف عن ليفربول صاحب الصدارة قبل مواجهة نيوكاسل.

بينما يحتل نيوكاسل المركز الـ 13 برصيد 43 نقطة.

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