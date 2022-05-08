مدرب وفاق سطيف: أسلحة وخبرة الأهلي تصعب تعويض الرباعية في الإياب

الأحد، 08 مايو 2022 - 12:32

كتب : FilGoal

بيرسي تاو أمام وفاق سطيف

يؤمن داركو نوفيتش مدرب وفاق سطيف بصعوبة العودة في النتيجة أمام الأهلي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الخسارة برباعية نظيفة الذهاب.

ووضع الأهلي قدما في نهائي دوري أبطال إفريقيا لموسم 2021/2022 بعدما فاز على وفاق سطيف الجزائري برباعية دون رد.

وقال نوفيتش في تصريحات نشرتها جريدة الشعب الجزائرية: "طرد أمير قراوي أثر على أداء الفريق، كما أن اللعب أمام فريق قوي وجمهور حماسي مع إصابة بعض المدافعين، أمر صعب جدا".

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وأضاف "حاولنا الوصول إلى الدقيقة 20 دون اهتزاز شباكنا وعملنا على إيقاف تحركات علي معلول الذي يعتبر من أفضل لاعبي الأهلي".

وواصل "من الصعب العودة في النتيجة خلال مباراة الإياب، لأن المنافس لديه أسلحة كثيرة بالإضافة إلى خبرته الكبيرة في دوري أبطال إفريقيا".

رباعية الأهلي سجلها بيرسي تاو هدفين، وهدف لكل من طاهر محمد طاهر ومحمد شريف.

ويلتقي الفريقان إيابا في الجزائر يوم السبت المقبل.

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