بلماضي: سطيف لعب أمام أحد أعظم أندية إفريقيا.. من الصعب مواجهة الأهلي بـ 10 لاعبين

شدد جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر، على صعوبة اللعب أمام الأهلي، بعد أن شاهد خسارة وفاق سطيف برباعية نظيفة على استاد الأهلي we السلام في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال بلماضي الذي كان حاضرا للمباراة من الملعب، عبر أون تايم سبورتس: "جئت إلى هنا لدعم وفاق سطيف، كانت المباراة صعبة عليهم بسبب لعبهم ضد أحد أعظم أندية إفريقيا، وهو الأهلي".

وأردف "هناك لاعب تم طرده مبكرا، ومن الصعب أن تلعب بـ 10 لاعبين ضد الأهلي ولكن هذه هي كرة القدم. هناك شوط ثان في الجزائر، لا نعرف ما سيحدث في مباراة العودة هناك ولكنها ستكون صعبة".

وأتم "لم أتوقع تلك النتيجة. كنت أتوقع مباراة صعبة ولكن لم أتوقعها بتلك الصعوبة".

وفاز الأهلي على وفاق سطيف برباعية دون رد، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. (طالع التفاصيل)

ويلتقي الفريقان إيابا في الجزائر يوم السبت المقبل.

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