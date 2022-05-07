انتهت الدوري الإنجليزي – تشيلسي (2) - (2) ولفرهامبتون.. العهد الجديد يبدأ بتعادل

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي تشيلسي وولفرهامبتون التي تقام في ملعب ستامفورد بريدج في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي.

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ق96. جوووووول قاتل لولفرهامبتون عن طريق كودي برأسية قاتلة مستغلا عرضية من كوتشينو

ق84. ترينكاو يهدر فرصة التعادل بعد المرور من الدفاع بشكل رائع

ق.78. جووووول تقليص الفارق لولفرهامبتون بتسديدة رائعة من ترينكاو

ق.73 إدوارد ميندي يتألق ويتصدى لانفراد من هوانج هي تشان

ق.57 جووووول ثاني لتشيلسي عنت طريق لوكاكو بتسديدة بقدمه اليمنى من خارج منطقة الجزاء.

ق55. جوووول أول لتشيلسي من ركلة جزاء عن طريق روميلو لوكاكو

ق54. ركلة جزاء لتشيلسي بعد عركلة تعرض لها لوكاكو

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق45+3: انفراد من أيات نوري لكن تسديدته ذهبت أعلى مرمى تشيلسي.

ق45+1: تسديدة قوية من لوكاكو تصدى لها جوزيه سا على مرتين.

ق45: 3 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق39: إلغاء الهدف بداعي التسلل على لوفتس تشيك بعد لمس لوكاكو للكرة قبل تسجيلها في الشباك.

ق38: جوووووووووول أووووول لتشيلسي من روبن لوفتس تشيك.

ق35: هدف غير محتسب لتشيلسي سجله فيرنر بسبب ارتكابه لمخالفة مع مدافع ولفرهامبتون قبل تسديده الكرة في الشباك.

ق30: مازال التعادل السلبي مستمرا بين الفريقين وغياب الفرص الخطيرة حتى الآن.

ق19: تسديدة يسارية من بوليسيتش مرت بجوار المرمى.

ق15: ضغط هجومي من تشيلسي لكن دون خطورة حتى الآن.

ق9: تسديدة قوية من فيرنر تصدى لها جوزيه سا.

انطلاق المباراة.