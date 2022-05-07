الدوري الإيطالي - ليتشي يتوج بلقب الدرجة الثانية بحضور قياسي.. وكريمونيسي يعود بعد غياب 26 عاما

عاد ليتشي من جديد إلى الدوري الإيطالي بعد غياب عامين بحصد لقب الدرجة الثانية بحصد الصدارة واللقب، ولحقه كريمونيسي بالعودة بعد غياب 25 عاما.

ليتشي هبط موسم 2019-2020 وقضى عامين في الدرجة الثانية قبل أن يعود ليخوض موسمه السابع عشر وسط الكبار.

وفاز الفريق المُلقب بـ "الذئاب" على بوردينوني في الجولة الأخيرة بهدف دون مقابل سجله السلوفاكي زان ماجر.

وكسر ليتشي الرقم القياسي في الحضور الجماهيري الموسم الجاري بالدرجة الثانية والذي كان بحوزته من قبل في المباراة بتواجد 26904 ألف مشجع في ملعب فيا ديل ماري.

وحصد ماسيمو كودا لقب هداف الدرجة الثانية الإيطالية برصيد 20 هدفا سجلها الموسم الجاري من أصل 59 للفريق خلال 38 مباراة.

الفوز رفع رصيد ليتشي إلى 71 نقطة في الصدارة.

وتعد تلك المرة الثانية التي يحصد فيها ليتشي لقب الدرجة الثانية بعد موسم 2009-2010.

واستغل كريمونيسي تعثر مونزا -النادي المملوك لسيفليو بيرلسكوني مالك ميلان السابق- وحصد المركز الثاني وعاد لمواجهة الكبار لأول مرة منذ 26 عاما.

آخر مواسم الفريق وسط الكبار كان موسم 1995-96 ومنذ ذلك الحين تخبط الفريق في الدرجات الأدنى.

الفريق المُلقب بـ "النمور" حقق الفوز على كومو بنتيجة 2-1 بثنائية سجلها صامويل دي كارميني.

انتصار ارتقى بالفريق للمركز الثاني برصيد 69 نقطة بعدما خسر مونزا أمام بيروجيا بهدف دون رد.

بذلك تأهل فريقا ليتشي وكريمونيسي إلى الدوري الإيطالي موسم 2022-2023، فيما ستخوض فرق: بيزا ومونزا وبريشيا وأسكولي وبينفينتو وبيروجيا مباريات الملحق من أجل حصد البطاقة الثالثة والأخيرة.

يذكر أن فينتسيا ضمن هبوطه من الدوري الإيطالي بشكل رسمي، فيما تنحصر بطاقتي الهبوط الأخيرتين بين سبيزيا وسامبدوريا وكالياري وساليرنيتانا وجنوى.

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