سلة - أوجستي بوش: هذه طريقتنا المعروفة.. وكل مباراة أمام الاتحاد تكون مختلفة

السبت، 07 مايو 2022 - 11:25

كتب : هاني العوضي

أجوستي بوش - كرة سلة الأهلي

تحدث أوجستي بوش المدير الفني للنادي الأهلي عن مواجهات نهائي دوري السوبر موسم 2021/2022 أمام نادي الاتحاد السكندري.

ويواجه الاتحاد السكندي نظيره الأهلي في أول نهائيات المسابقة في الـ8 من مايو الجاري على صالة حسن مصطفى.

وقال أوجستي في تصريحات للمركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة السلة: "ستكون سلسلة مباريات قوية أمام نادي الاتحاد في الدور النهائي، كل مباراة خُضناها هذا الموسم ضد الاتحاد كانت تنافسية ومتقاربة، لذلك سنفكر في كل مباراة على حدي".

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وتابع "حاليا نفكر في المباراة الأولى التي أتوقع ان تكون متقاربة في المستوى كما قلت، هم يملكون هدافون ومسددون جيدون، أيضا يملكون دفاعا صلبا، لذلك علينا إيجاد طريقة حتى نستطيع التسجيل أمامهم بشكل جيد وفي نفس الوقت ندافع بشكل قوي ضدهم".

وأضاف "هذه هي طريقتنا المعروفة، الدفاع بشكل جيد والذي سيمثل تحديا أمام فريق بمثل هذه الإمكانيات، لكن كما قلت في هذه السلسلة علينا التفكير في كل مباراة على حدي".

وواصل "كل مباراة أمام الاتحاد تكون مختلفة، توقيت المباراة يكون مختلفا، مستوى اللاعبين يكون مختلفا، ما حدث في المباريات السابقة التي فزنا بها أو فاز المنافس بها لن يكون لها تأثير على مباريات النهائي، الأمر يتوقف على اللاعبين وإمكانياتهم في أرض الملعب".

وأتم "كل ما نتمناه داخل الفريق من الجماهير أن يساندونا في النهائي، نحن نشعر بدعمهم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي واللحظات التي نراهم فيها في الشوارع، نحن سعداء بالأداء الذي ظهرنا به طوال الموسم، ونتمنى إن شاء الله ان نتوج باللقب من أجلهم".

الأهلي حصد بطاقة التأهل للنهائي بالفوز على الجزيرة بنتيجة 3-0 بعدما فاز في المباراة الأولى 80-61 والثانية 76-62 وفي المباراة الثالثة 87-65.

وتقام مباريات الدور قبل النهائي والنهائي من دوري السوبر للسلة بنظام "البلاي أوف" (Best of 5)، حيث يحتاج الفريق للفوز بثلاث مباريات.

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