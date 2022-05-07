سلة - إسماعيل أحمد: تعطش الأهلي للبطولات ظهر هذا الموسم.. هدفنا الفوز بالدوري

السبت، 07 مايو 2022 - 11:14

كتب : هاني العوضي

إسماعيل أحمد - الاتحاد السكندري كرة سلة

يرغب إسماعيل أحمد قائد فريق الاتحاد السكندري لكرة السلة تحقيق لقب دوري السوبر عندما يواجه الأهلي في النهائي.

ويواجه الاتحاد السكندي نظيره الأهلي في أول نهائيات المسابقة في الـ8 من مايو الجاري على صالة حسن مصطفى.

وقال إسماعيل أحمد في تصريحات للمركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة السلة: "النهائي سيكون قويا، النادي الأهلي كان متعطشا للبطولات وهذا ظهر في البطولات الثلاث التي حققها هذا الموسم".

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وأضاف "مباراة لن تكون سهلة بالتأكيد سنستعد لها بشكل جيد، والأهم أن يكون الأداء الفني عالي من الفريقين من أجل إسعاد جماهير كرة السلة المصرية بأداء قوي ويفوز الأفضل".

وأردف "هدفنا هو الفوز بالدوري، هذه آخر بطولات الموسم إذا تمكنّا من تحقيقها الجماهير ستنسى جميع ما حدث في الموسم وستتذكر هذه البطولة فقط".

وأتم "نعد جماهير الاتحاد ببذل قصارى جهدنا من أجل تحقيق لقب الدوري وإسعادهم، نحن نعلم أن لعبة كرة السلة هي مصدر إسعادهم فسنحاول بأقصى ما لدينا من أجل تحقيق الدوري".

ووصل الاتحاد إلى نهائي المسابقة بعدما تخطى الزمالك بنتيجة (79-59) في ثالث مواجهات الدور قبل النهائي، بينما فاز في المباراة الأولى أمام الزمالك بنتيجة (97-53)، فيما فاز في المباراة الثانية بنتيجة (73-68).

وتقام مباريات الدور قبل النهائي والنهائي من دوري السوبر للسلة بنظام "البلاي أوف" (Best of 5)، حيث يحتاج الفريق للفوز بثلاث مباريات.

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