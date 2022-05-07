تير شتيجن يغيب عن مواجهة ريال بيتيس

السبت، 07 مايو 2022 - 11:00

كتب : FilGoal

مارك تير شتيجن - برشلونة ضد بايرن ميونيخ

أعلن برشلونة غياب حارسه مارك أندري تير شتيجن عن مواجهة ريال بيتيس بسبب المرض.

ويلتقي برشلونة مساء اليوم السبت، مع ريال بيتيس على ملعب بينتو فيامارين في الجولة 35 من الدوري الإسباني.

وبحسب حساب برشلونة الرسمي عبر "تويتر" فأن غياب الحارس الألماني يأتي بسبب المرض ولن يكون لائقا لمواجهة بطل كأس ملك إسبانيا.

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قائمة الفريق الكتالوني للمباراة شهدت أيضا غياب جيرارد بيكيه بسبب الإصابة بالإضافة إلى الثلاثي سيرجينو ديست ونيكولاس جونزاليس وسيرجي روبرتو.

فيما عاد مارتن برايثوايت وأوسكار مينجويزا عقب تعافيهم من الإصابة بفيروس كورونا.

تير شتيجن البالغ 30 عاما خاض الموسم الحالي 45 مباراة في جميع المسابقات استقبل 54 هدفا وحافظ على نظافة شباكه في 14 مباراة.

ويحتل برشلونة المركز الثاني برصيد 66 نقطة قبل 4 جولات على النهاية.

فيما يحتل بيتيس المركز الخامس برصيد 58 نقطة ويأمل في اللحاق بصراع التأهل لدوري أبطال أوروبا.

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