مؤتمر الشناوي: اجتمعنا بعد آخر المباريات في الدوري.. جاهزون رغم الغيابات ومونديال الأندية الدليل

كشف محمد الشناوي حارس الأهلي عن استعداد فريقه التام لمواجهة وفاق سطيف، مؤكدا عدم تأثر الفريق بالغيابات.

الأهلي يواجه وفاق سطيف مساء غد السبت، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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وقال محمد الشناوي في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء: "في آخر ثلاث مباريات في الدوري تعرضنا لظروف صعبة، وتحدثتا مع بعضنا وقلنا بأن بطولة إفريقيا مهمة. مباريات نصف النهائي صعبة لكن هدفنا اللقب".

وأضاف "تحدثنا سويا كلنا وجلسنا كثيرا. وأغلقنا على أنفسنا منذ ستة أيام بمعسكر مفتوح، ثم اليوم بمعسكر مغلق".

الشناوي أتبع "الفترة الماضية ليست أفضل شيء، لكن القادم أفضل ولو فزنا بكل المباريات في الدوري سنكون الأول. لا تقدم الحجج ولكن هدفنا كل البطولات التي نسعى لها مثلما حدث في كأس العالم للأندية بغياب لاعبين مؤثرين".

قائد الأهلي أكمل "سنكون على قدر المسؤولية. نعم نعاني غيابات مهمة بالقائمة، لكن أي لاعب سيتواجد، سيكون قادرا على الأداء وواجهنا ظروف أصعب في كأس العالم للأندية . اي ١١ لاعب قادر على الأداء بقوة في الأهلي".

كان الأهلي قد أعلن قائمة المباراة، ويغيب عنها عمرو السولية ومحمد عبد المنعم، فيما يعود أليو ديانج، وأحمد عبد القادر. (طالع قائمة الأهلي)