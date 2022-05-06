قائمة الأهلي – غياب السولية وعبد المنعم وعودة ديانج أمام وفاق سطيف

خرج حسام حسن مهاجم النادي الأهلي من قائمة الفريق لمباراة وفاق سطيف، فيما غاب عمرو السولية ومحمد عبد المنعم للإصابة.

أعلن بيتسو موسيماني مدرب الأهلي، قائمة فريقه لمواجهة وفاق سطيف في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

قائمة الأهلي شهدت عودة أليو ديانج، وأحمد عبد القادر لاعبا الفريق بعد الغيابأ أمام سيراميكا كليوباترا.

من جهة أخرى، غاب عمرو السولية ومحمد عبد المنعم لاعبا الفريق عن القائمة للإصابة.

وخرج حسام حسن مهاجم الفريق من قائمة المباراة بقرار فني.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير.

الدفاع: ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – محمود متولي – محمد هاني – كريم فؤاد – علي معلول – محمود وحيد.

الوسط: أليو ديانج – حمدي فتحي – محمد مجدي "أفشة" – طاهر محمد طاهر – حسين الشحات – لويس ميكيسوني – بيرسي تاو – أحمد نبيل "كوكا" – وليد سليمان – أحمد عبد القادر.

الهجوم: محمد شريف.

ويلعب الأهلي مع وفاق سطيف مساء غد السبت، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.