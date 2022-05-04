تقرير: لينجارد محبط ومصمم على مغادرة مانشستر يونايتد

تقترب رحلة جيسي لينجارد لاعب مانشستر يونايتد مع الفريق من النهاية تزامنا مع نهاية عقده في يونيو المقبل.

جيسي لينجارد النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وحسبما نشرت بي.بي.سي فإن لينجارد يصر على مغادرة أولد ترافورد بنهاية الموسم الحالي بعد شعوره بالاستياء من المعاملة التي يتلقاها من النادي.

وأفادت الصحيفة أن اللاعب تلقى عرضا من الثنائي الإيطالي يوفينتوس وميلان بجانب آخر مغريا من نيوكاسل يونايتد.

وكان لوي سكوت شقيق جيسي لينجارد انتقد النادي بعد عدم منحه فرصة وداع الجماهير بإشراكه في مباراة برينتفورد الأخيرة والتي انتهت بفوز الفريق 3-0.

ووجه سكوت عبر إنستجرام رسالة للنادي إذ كتب: "20 عامًا من العطاء، 4 ألقاب، 3 أهداف في النهائي، ولم يجعلوه يودع الجماهير.. لا عجب أنهم سيلعبون في دوري المؤتمر الموسم المقبل".

ورفضت إدارة مانشستر يونايتد رحيل لينجارد في سوق الشتاء الماضي، وبحسب تقرير شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية فإن هذا الرفض جاء بعد رحيل أنتوني مارسيال والقبض على ماسون جرينوود بتهمة الاعتداء على صديقته.

وكان نيوكاسل يونايتد أبرز المهتمين بضم لينجارد في الشتاء، وليس من المستبعد أن ينتقل له مجانا في الصيف.

وينتهي تعاقد لينجارد مع يونايتد بنهاية الموسم الجاري ورفض اللاعب سابقا تجديد تعاقده.

وشارك لينجارد خلال الموسم الجاري مع يونايتد في 22 مباراة سجل خلالهم هدفين وصنع أخر.

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