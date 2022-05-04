تقرير: لينجارد محبط ومصمم على مغادرة مانشستر يونايتد

الأربعاء، 04 مايو 2022 - 20:07

كتب : FilGoal

حيسي لينجارد

تقترب رحلة جيسي لينجارد لاعب مانشستر يونايتد مع الفريق من النهاية تزامنا مع نهاية عقده في يونيو المقبل.

جيسي لينجارد

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وحسبما نشرت بي.بي.سي فإن لينجارد يصر على مغادرة أولد ترافورد بنهاية الموسم الحالي بعد شعوره بالاستياء من المعاملة التي يتلقاها من النادي.

وأفادت الصحيفة أن اللاعب تلقى عرضا من الثنائي الإيطالي يوفينتوس وميلان بجانب آخر مغريا من نيوكاسل يونايتد.

أخبار متعلقة
رومانو: لينجارد يغادر مانشستر يونايتد بنهاية الموسم أثليتك: مانشستر يونايتد أبلغ لينجارد برفض رحيله في الانتقالات الشتوية تيليجراف: نيوكاسل يضغط على مانشستر يونايتد لضم لينجارد لاعب يونايتد السابق: سولشاير يسخر من فان دي بيك.. وما فعله مع لينجارد يحيرني

وكان لوي سكوت شقيق جيسي لينجارد انتقد النادي بعد عدم منحه فرصة وداع الجماهير بإشراكه في مباراة برينتفورد الأخيرة والتي انتهت بفوز الفريق 3-0.

ووجه سكوت عبر إنستجرام رسالة للنادي إذ كتب: "20 عامًا من العطاء، 4 ألقاب، 3 أهداف في النهائي، ولم يجعلوه يودع الجماهير.. لا عجب أنهم سيلعبون في دوري المؤتمر الموسم المقبل".

ورفضت إدارة مانشستر يونايتد رحيل لينجارد في سوق الشتاء الماضي، وبحسب تقرير شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية فإن هذا الرفض جاء بعد رحيل أنتوني مارسيال والقبض على ماسون جرينوود بتهمة الاعتداء على صديقته.

وكان نيوكاسل يونايتد أبرز المهتمين بضم لينجارد في الشتاء، وليس من المستبعد أن ينتقل له مجانا في الصيف.

وينتهي تعاقد لينجارد مع يونايتد بنهاية الموسم الجاري ورفض اللاعب سابقا تجديد تعاقده.

وشارك لينجارد خلال الموسم الجاري مع يونايتد في 22 مباراة سجل خلالهم هدفين وصنع أخر.

اقرأ أيضا

ندم في جالاتاسراي بسبب النني وتريزيجيه

خاص - مدرب ناشئات مصر: الهزيمة تبدو ثقيلة ولكن

بيع قميص مارادونا برقم قياسي

طلب من الاتحاد والأهلي قبل نهائي دوري السلة

جيسي لينجارد مانشستر يونايتد
نرشح لكم
تقرير: وكيل ديبالا ينفي توصله إلى قرار بشأن مستقبله رومانو: برشلونة لن يستسلم.. مطاردة ليفاندوفسكي مستمرة تقرير: بلا منافس.. مانشستر يونايتد يملك الأفضلية في سباق صفقة الصيف الأولى رومانو: روديجير سيوقع العقد مع ريال مدريد خلال أيام دي مارزيو يكشف وجهة داروين نونيز المقبلة على خطى والده.. رومانو: ماركوس ألونسو يرغب في الانضمام إلى برشلونة بوكيتينو: سأبقى في سان جيرمان بنسبة 100%.. وكذلك مبابي تقرير: ديبالا ضمن خطط تين هاج في مانشستر يونايتد
أخر الأخبار
مباشر دوري الأبطال - ريال مدريد (0) (0) مانشستر سيتي.. بداية المعركة 27 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تقرير: لينجارد محبط ومصمم على مغادرة مانشستر يونايتد 55 دقيقة | ميركاتو
تشكيل دوري الأبطال - محرز وفودين يقودان هجوم مانشستر سيتي أمام ريال مدريد وعودة كانسيلو ساعة | دوري أبطال أوروبا
منافس الأهلي - مدرب وفاق سطيف: لا يمكننا فعل كل شيء في القاهرة ساعة | دوري أبطال إفريقيا
تشكيل دوري الأبطال - بنزيمة وفينيسيوس يقودان هجوم ريال مدريد أمام مانشستر سيتي ساعة | دوري أبطال أوروبا
كرة سلة – الاتحاد السكندري يطلب حكاما أجانب لنهائي دوري السوبر.. والتكاليف مناصفة مع الأهلي ساعة | رياضات أخرى
روي هودسون يشير لاعتزاله التدريب عقب نهاية الموسم مع واتفورد ساعة | الدوري الإنجليزي
تقرير: وكيل ديبالا ينفي توصله إلى قرار بشأن مستقبله 2 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رونالدو يعادل سون ويقترب من صلاح.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2021-2022 2 الصراع يشتعل وعلى صلاح الحذر - جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 21-22 3 أول تعليق من مرتضى منصور بعد الحكم ضده 4 اننتهت في سوبر دوري كرة اليد - الأهلي (25) - (28) الزمالك.. الأبيض يفوز بالبطولة