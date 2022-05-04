تشكيل دوري الأبطال - بنزيمة وفينيسيوس يقودان هجوم ريال مدريد أمام مانشستر سيتي

يقود كريم بنزيمة وفينيسيوس جونيور هجوم ريال مدريد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي.

ويلتقي الملكي مع بطل الدوري الإنجليزي في التاسعة مساءً على ملعب سانتياجو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد.

وشهد التشكيل مشاركة كاسيميرو أساسيا بعدما جلس على دكة البدلاء في لقاء الذهاب.

كما يتواجد دافيد ألابا على مقاعد البدلاء بعدما أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني أمس غيابه عن المواجهة بسب الإصابة.

وجاء تشكيل ريال مدريد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: داني كاربخال – إيدير ميليتاو – ناتشو فيرنانديز – فيرلاند ميندي

الوسط: توني كروس – كاسيميرو – فيدي فالفيردي – لوكا مودريتش

الهجوم: كريم بنزيمة – فينيسيوس جونيور

ويجلس على دكة البدلاء: أندري لونين – فيودياز – دافيد ألابا – خيسوس فاييخو – ماركو أسينسيو – مارسيلو – لوكا يوفيتش – لوكاس فاسكيز – داني سيبايوس – رودريجيو – ماريانو دياز – إدواردو كامافينجا

وانتهى لقاء الذهاب بفوز سيتي بنتيجة 4-3 على ملعب الاتحاد.

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