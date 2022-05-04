لاعب كايزر تشيفز السابق يرشح موسيماني لتدريب الفريق لاستعادة الفوز بالألقاب

الأربعاء، 04 مايو 2022 - 17:38

كتب : FilGoal

الأهلي - الرجاء - موسيماني

رشح جونيور خاني لاعب كايرز تشيفز السابق، بيتسو موسيماني المدير الفني الحالي للأهلي ليكون الرجل المناسب لحل مشاكل الفريق الجنوب إفريقي.

وتوالى 5 مدربين على الفريق منذ تحقيقه لقب الدوري 2014-15 ولم يحققوا أي لقب وكان أفضل إنجاز هو الوصول لنهائي دوري الأبطال والخسارة من الأهلي بقيادة موسيماني.

وقال خاني في تصريحات نقلها موقع "sunday world" : "سيكون من الذكاء أن يتحدث الرؤساء مع بيتسو موسيماني وتعيينه مدير فني لكايرز تشيفز".

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وواصل "في مصر لا يحبونه حقا على الرغم من نجاحه وأساطير النادي دائما ينتقدونه بعد كل مباراة".

وأوضح "سيكون البديل المثالي في تشيفز لأن لديه ثقافة الفوز والنادي معروف بالفوز بالألقاب".

وأتم "في الوقت الحالي، هذا العنصر مفقود ويبدو أن النادي لديه الكثير من المشاكل في المكتب".

موسيماني (57 عاما) مع الأهلي قاد الفريق في 97 مباراة بجميع المسابقات وتوج بـ 6 ألقاب.

وصيف النسخة الماضية من دوري الأبطال لم يتأهل للمسابقات القارية الموسم الجاري، ويحتل المركز الرابع في جدول الترتيب قبل 3 جولات على النهاية في الدوري الجنوب إفريقي.

ويستعد الأهلي للقاء وفاق سطيف في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل.

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