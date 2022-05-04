تقرير: مصطفى محمد يريد الرحيل عن جالاتا سراي

الأربعاء، 04 مايو 2022 - 16:20

كتب : FilGoal

مصطفى محمد يحتفل مع كريم أكتورك أجلو أمام بيشكتاش بالدوري التركي

يرغب مصطفى محمد مهاجم جالاتا سراي بالرحيل عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري.

مصطفى محمد

النادي : جالاتا سراي

جالاتا سراي

وحسبما ذكر موقع "هابرتورك" التركي في تقرير له اليوم الأربعاء فإن مصطفى محمد طلب من وكيله البحث عن عروض له.

وأوضح التقرير أن العديد من اللاعبين في صفوف جالاتا سراي غير سعداء بعد احتلال الفريق المركز الـ13 في جدول الترتيب من الدوري التركي وقبل ثلاث جولات على نهاية الموسم ما دفعهم للرحيل.

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وأشار التقرير إلى أن مصطفى الذي فقد مكانه الأساسي لصالح بافيتيمبي جوميز لديه بعض العروض من الدوري الفرنسي أبرزها من لنس ومونبيليه.

لكن شدد التقرير أن جالاتا سراي لن ينوي السماح لمصطفى بالرحيل سوى بالحصول على ما يصل من 7 لـ8 ملايين يورو.

وذكر التقرير أن مهاجم منتخب مصر كان قريبا من الانتقال لبوردو الفرنسي الصيف الماضي قبل أن يفشل الانتقال في اللحظات الأخيرة.

وانتقل مصطفى محمد نهائيا من الزمالك إلى جالاتا سراي مقابل 4 مليون دولار.

وخاض مصطفى 38 مباراة مع جالاتا سراي الوسم الجاري سجل خلالهم سبعة أهداف وصنع خمسة آخرين.

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