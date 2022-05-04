تصفيات أمم إفريقيا – مجوعة مصر.. منتخب مالاوي يعلن عن قائمته المبدئية لأول جولتين

أعلن ماريو مارينكا المدير الفني لمنتخب مالاوي قائمة فريقه المبدئية المستدعاة للدخول في معسكر مغلق استعدادا لأول مباراتين من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2023.

ويواجه منتخب مالاوي منافسه إثيوبيا في الثاني من شهر مايو قبل مواجهة غينيا بعد ذلك بأربعة أيام في المجموعة الرابعة التي تضم بجوارهم منتخب مصر.

وأشار الموقع الرسمي للاتحاد المالاوي لكرة القدم إلى أن معسكر المنتخب سينقسم لجزئين، الأول سيبدأ اليوم والثاني سيضم المحترفين وينطلق في الـ22 من شهر مايو الجاري وحتى موعد المباراتين.

وتحدث المدير الفني لمنتخب مالاوي قائلا: "سنحاول قدر الإمكان البناء على الاستمرارية والثبات في الوقت ذاته ونبحث عن وجوه جديدة فأنا أريد أن كل المتواجدين هنا يتواجدون على اسا الجدارة والأداء بغض النظر عن العمر والأندية التي ينتمون لها".

وواصل "إن لعب أي شخص في مالاوي بشكل جيد فلن نتردد في منحه الفرصة لإثبات نفسه مع النتخب".

وأكمل مارينكا "نحن ننظر للاعبين الذين يتمتعون باللياقة البدنية وكذلك يساهمون في تقليل الفجوة بالنظر للمستقبل، وسوف نستمر في تقييم اللاعبين لطريقة أدائهم وإن أظهر أي لاعب أنه جيد بما يكفي فسوف نستدعيه".

وأتم مارينكا "لدينا العديد من اللاعبين ومن الطاقم الفني ممن عملوا معنا في كأس أمم إفريقيا 2021".

وجاءت قائمة مالاوي كالتالي:

في حراسة المرمى: إرنست كانخوبوي- كليلر نكونجولا- تشارليز ثوم

في الدفاع: ستانلي سانودي- بول ندلوفو- بليسنجز مبوكيرا- أليك لونجو- مارك فوديا- كليفن كادزينجي- جوميزجاني شيروا- فرانك تشيكوفينجي- هادجي والي- سامباني- باتريك باندا

في الوسط: تشيمويوي إيدانا- ياميكاني تشيتسر- شوماخر كوالي- ميسيوم مهوني- شيكوتي شيروا- إنوسنت موسويا- تشوانانجوا جومبو

في الهجوم: ستين ديف- أنتوني مفوني- مفاستو كامانجا- جادي شيروا- شويكيبو موسويا- زيليات نخوما

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