المحطة الخامسة.. أحمد سامي مدربا لـ سيراميكا كليوباترا

الأربعاء، 04 مايو 2022 - 15:03

كتب : FilGoal

أحمد سامي

بعد الانفصال عن سموحة، وانفصال سيراميكا كليوباترا عن هيثم شعبان، أصبح أحمد سامي مدربا لـ سيراميكا كليوباترا رسميا لتكتمل حلقة الكراسي الموسيقية الأخيرة لمدربي الدوري المصري.

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا، تعيين أحمد سامي كمدرب جديد للفريق خلفا لـ هيثم شعبان.

وتعد المحطة هي الخامسة لـ أحمد سامي كمدير فني في الدوري المصري الممتاز بعد فرق طلائع الجيش، وطنطا، والنجوم، وسموحة.

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صاحب الـ49 عاما تولى تدريب سموحة في 62 مباراة بآخر وأنجح محطاته التدريبية. حقق فيها 25 انتصارا، و28 تعادلا، بجانب 9 انتصارات على مدار الموسمين الماضي والجاري، وأنهى الموسم الماضي بالمركز الرابع بترتيب الدوري.

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وحسب بيان سيراميكا كليوباترا، فسيكون أحمد سامي مديرا فنيا، فيما سيكون أحمد عبد العزيز مدربا، وصلاح أمين مدربا، وهاني العجيزي مدربا، بجانب أحمد ناجي كمدرب للحراس، وجيمس ويليام مدربا للأحمال، وعادل محجوب رئيس للجهاز الإداري، ومحمد عبد الجواد رئيسا للجهاز الطبي.

وترك سامي فريق سموحة بالمركز الخامس في ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة.

في المقابل، يحتل سيراميكا كليوباترا حاليا المركز الـ13 برصيد 18 نقطة.

وستكون أولى مباريات سامي مع سيراميكا كليوباترا يوم 10 مايو المقبل أمام الجونة.

كانت حلقة من التغييرات قد طرأت على مدربي الدوري المصري هذا الأسبوع. أحمد سامي استقال من تدريب سموحة لتولي تدريب سيراميكا كليوباترا الذي انفصل عن هيثم شعبان.

ولجأ سموحة لتعويض سامي بالتعاقد مع عبد الحميد بسيوني مدرب غزل المحلة، ليضطر المحلة للتعاقد مع مصطفى عبده مدرب نادي كفر الشيخ في أولى محطاته التدريبية بالدوري الممتاز.

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