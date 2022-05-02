أحمد سامي لـ في الجول: أنهيت تعاقدي مع سموحة بالتراضي.. وموعد دفع الشرط الجزائي

شدد أحمد سامي المدير الفني السابق لنادي سموحة أنه أنهى علاقته مع النادي بالتارضي مشيرا إلى أنه سيقوم بدفع قيمة الشرط الجزائي بعد إجازة العيد.

ورحل سامي عن تدريب سموحة مساء أمس الأحد بعد إعلان وليد عرفات رئيس النادي. (طالع التفاصيل)

وقال أحمد سامي في تصريحات لـ FilGoal.com: "أنهيت تعاقدي مع نادي سموحة بالتراضي عقب الجلسة التى جمعتني بوليد عرفات رئيس النادي مساء أمس الأحد".

وأضاف : "سأدفع الشرط الجزئي في تعاقدي بعد إجازة العيد".

وتبلغ قيمة الشرط الجزائي في تعاقد أحمد سامي مع سموحة 700 ألف جنيه مصري.

وأتم "أكن كل التقدير والاحترام لمسئولي سموحة ولاعبيه بعد الفترة التي تواجدت فيها داخل النادي وأتمنى لهم التوفيق".

وليد عرفات رئيس سموحة هاجم في وقت سابق أحمد سامي، مشددا أنه سيطبق شروط العقد والبنود الجزائية عليه وعلى جهازه.

وقال عرفات لـ FilGoal.com: "الجهاز الفني رحل بالكامل، ولا أجد مبررا لرحيله في هذا التوقيت".

وأردف "الجهاز حصل على مستحقات أبريل، واللاعبين كذلك، وحصلوا على مكافآتهم حتى مباراة مصر للمقاصة قبل الماضية. رحيل أحمد سامي وجهازه عدم احترام للتعاقد".

وأوضح "مضطر لتطبيق العقد على سامي وجهازه، مستحق لنا قيمة شهرين من رواتبهم كشرط جزائي".

وأكد "اللاعبون الذين سينتهي تعاقدهم؟ فوضت سامي للتفاوض مع رجب نبيل الذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم ولم يقم بذلك. توليت المسؤولية في نوفمبر الماضي، ما المطلوب مني؟ لن أترك حق سموحة".

وكشف عرفات عن البدلاء المحتملين لسامي في قيادة سموحة، وهم عبد الحميد بسيوني المدير الفني الحالي لغزل المحلة، ورضا شحاتة المدير الفني السابق للجونة، وهيثم شعبان المدير الفني الحالي لسيراميكا كليوباترا، والذي قد يخلفه سامي في مكانه، ومجدي عبد العاطي المدير الفني السابق لفاركو.

تواصل FilGoal.com مع مصدر مقرب مع سامي في وقت سابق، والذي شرح أن تخفيض ميزانية الفريق الموسم المقبل، وعدم بدء التفاوض لتجديد عقود بعض اللاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري، ما جعله يشعر بعدم تكافؤ طموحه للفريق مع إدارة النادي، تسبب في قرار رحيله.

مصدر مقرب من المدرب أوضح لـFilGoal.com: " في وقت سابق رغبة سامي في الموسم المقبل كانت التعاقد مع لاعبين مميزين من أجل تحقيق بطولة للنادي في ظل تدعيم أندية أخرى بلاعبين مميزين وبأرقام مالية كبيرة مثل سيراميكا كليوباترا، والبنك الأهلي، وفيوتشر".

في السياق ذاته، علم FilGoal.com بأن أحمد سامي اقترب من تولي تدريب سيراميكا كليوباترا بعد الرحيل عن سموحة، وذلك بعدما اتفق معهم على التفاصيل المادية، ولا يتبقى سوى رحيله عن الفريق السكندري لكي يبدأ مهمته الجديدة خلفا لـ هيثم شعبان الذي سيرحل أيضا عن تدريب سيراميكا كليوباترا.

مصدر مقرب من سامي قال لـFilGoal.com: "الشرط الجزائي في تعاقد سامي مع سيراميكا إذا وقع لهم، سيكون ما يقرب من 2 مليون جنيه".

أحمد سامي يتولى تدريب سموحة منذ بداية الموسم الماضي، إذ يقدم معهم مستوى رائع ونتائج مميزة.

سموحة حاليا يحتل المركز الخامس في ترتيب الدوري المصري برصيد 27 نقطة.

وبدأ سيراميكا كليوباترا الموسم الجاري بقيادة هيثم شعبان، وذلك بعدما عاد للفريق قبل نهاية الموسم الماضي بعدما صعد بهم من الدرجة الثانية وبدأ الموسم الماضي رفقة الفريق، ثم رحل وتولى ضياء السيد المهمة، قبل أن يعود شعبان لتدريب الفريق.

سموحة حاليا يحتل المركز الخامس في ترتيب الدوري المصري برصيد 27 نقطة، فيما يحتل سيراميكا كليوباترا المركز الـ13 برصيد 18 نقطة.

ويستعد سيراميكا كليوباترا لمواجهة الجونة يوم 10 مايو، فيما يستعد سموحة لمواجهة بيراميدز يوم 6 مايو.

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