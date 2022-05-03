تقرير: بسبب انشغال ويمبلي.. كينج باور يستضيف كأس الدرع الخيرية

الثلاثاء، 03 مايو 2022 - 13:33

كتب : FilGoal

ملعب كينج باور

كشفت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية عن كون ملعب كينج باور الخاص بليستر سيتي المرشح الأبرز لاستضافة كأس الدرع الخيرية الإنجليزي في الموسم الجديد.

من المتعارف عليه بأن ملعب ويمبلي دائما ما يستضيف المباريات الإنجليزية الهامة مثل نهائيات الكؤوس وكأس الدرع الخيرية الذي يقام قبل بداية الموسم.

ولكن في الصيف الحالي فإن ملعب ويمبلي لن يكون متاحا لإقامة كأس الدرع الخيرية لأنه سيستضيف نهائي كأس الأمم الأوروبية للسيدات والذي سيقام في نفس الفترة.

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وفقا لـ ديلي ميل فإن ملعب كينج باور يتقدم على كل من ملعب الإمارات، وملعب لندن، وملعب فيلا بارك ليكون المرشح الأوفر لاستضافة البطولة.

كأس الدرع الخيرية هي بطولة من مباراة واحدة مثل كأس السوبر في الدول الأخرى ولكن تذهب جميع أرباحه إلى الجمعيات الخيرية.

وتقام المباراة ما بين الفائز بكأس الاتحاد الإنجليزي والذي سيلعب ليفربول مع تشيلسي في مباراته النهائية، ضد الفائز بلقب الدوري الإنجليزي والذي سيكون أحد فريقي ليفربول أيضا أو مانشستر سيتي.

ليستر سيتي هو حامل لقب كأس الدرع الخيرية بعد أن كان قد فاز على مانشستر سيتي بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت قبل بداية الموسم.

وكانت المرة الأخيرة التي أقيمت فيها كأس الدرع الخيرية خارج ويمبلي في عام 2012 في المباراة التي حقق خلالها مانشستر سيتي الفوز على تشيلسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب فيلا بارك.

كأس الدرع الخيرية ملعب كينج باور
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