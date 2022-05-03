لا جازيتا ديلو سبورت: ميلان يرغب في الحفاظ على رافائيل لياو

الثلاثاء، 03 مايو 2022 - 13:20

كتب : FilGoal

رافائيل لياو - ميلان - روما

يرغب ميلان تجديد تعاقد رافائيل لياو في ظل العروض المقدمة للجناح البرتغالي.

رافائيل لياو

النادي : ميلان

ميلان

ويقضي لياو أفضل مواسمه بقميص ميلان إذ سجل 13 هدفا في جميع المسابقات وينتهي تعاقده في 2024.

وبحسب صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية فأن شركة "إنفستكورب" البحرينية والتي تقترب من الاستحواذ على النادي اللومباردي قريبا ترى أن لياو سيكون نجم الفريق المستقبلي وتود الإبقاء على خدماته.

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ويقدم باولو مالديني المدير التقني وريكي ماسارا المدير الرياضي عرضا للجناح البرتغالي يقدر بـ 4.5 مليون يورو سنويا وعقد يمتد حتى صيف 2026.

وأضاف التقرير أن اللاعب يرغب في تجديد تعاقده مع ميلان بعد إلزامه بدفع 16.5 مليون يورو لصالح نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي لفسخ تعاقده من طرف واحد مع النادي في 2018.

وشدد التقرير باريس سان جيرمان يستعد للتقدم بعرض بقيمة 70 مليون يورو لكن ميلان يرى أن لاعبه لا يُمس.

أشار تقرير "توتو سبورت" الإيطالية إلى وجود اهتمام من أندية إنجليزية أخرى.

ولا يرغب ميلان بيع جناحه في الوقت الحالي في ظل وجود بندا يحق به لليل الفرنسي فريقه السابق الحصول على 15% من قيمة انتقاله، ويأمل ميلان بيع لاعبه بسعر أعلى في المستقبل.

لياو (22 عاما) خاض مع ميلان 112 مباراة سجل 26 هدفا وصنع 16 في جميع المسابقات.

ويتصدر البرتغالي ترتيب هدافي الروسونيري الموسم الجاري بجميع المسابقات.

ويحتل ميلان صدارة ترتيب الدوري الإيطالي بفارق نقطتين عن إنتر قبل 3 جولات على نهاية المسابقة.

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