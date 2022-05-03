في الدور الأول.. الزمالك أكثر من حقق نقاطا بعد تأخره في النتيجة بالدوري المصري

الثلاثاء، 03 مايو 2022 - 12:01

كتب : إسلام أحمد

إيسترن كومباني - الزمالك

يعد الزمالك أكثر فريق حصدا للنقاط بعد قلب تأخره عقب نهاية الدور الأول من الدوري المصري –إلا عدد قليل من المؤجلات- الموسم الجاري.

حامل لقب الدوري المصري حصد 10 نقاط الموسم الجاري من 6 مباريات عرفت تأخره في النتيجة من أصل 17 مباراة.

الزمالك استطاع قبل تأخره في 3 مباريات من الـ 6 لفوز وتعادل في واحدة وخسر مرتين أي إنه لم يستطع العودة في النتيجة خلالهما.

الزمالك استطاع أن يحصد تعادلا مع البنك الأهلي بعدما كان متأخرا بهدف في الشوط الأول.

وقلب تأخره أمام فيوتشر بنتيجة 2-0 لفوز 3-2، ثم أمام بيراميدز بنتيجة 2-1 إلى فوز 3-2 وأخيرا ضد المصري من 1-0 إلى فوز 2-1.

ولم يستطع الأبيض العودة في النتيجة أمام الأهلي في الخسارة 5-3 وأمام سموحة بنتيجة 2-0.

يأتي في المركز الثاني والثالث كل من المصري والاتحاد السكندري وكلاهما حقق 6 نقاط من مباراة تأخر في نتيجتها.

المصري تأخر في النتيجة في 10 مباريات، لم يحقق الفوز في أي مباراة، واكتفى بالعودة والتعادل مع منافسيه في 6 وخسر في 4.

زعيم الثغر أيضا تأخر في النتيجة في 10 مباريات، فاز في 1 وتعادل في 3 وخسر 4.

إذا أين يتواجد الأهلي؟

يحتل الأهلي المركز الرابع عشر في جدول الترتيب الخاص بالعودة في النتيجة أثناء التأخر.

الأهلي في مباراتين تأخره بهما من أصل 14-له 3 مؤجلات- خسر من المصري واكتفى بعودة متأخرة ضد سيراميكا كليوباترا.

ويعد بيراميدز والإسماعيلي الفريقان الوحيدان اللذان لم يحصدا أي نقطة من موقف التأخر في النتيجة.

بيراميدز في 3 مباريات تأخر بنتيجتها خسرها ضد الأهلي والزمالك وسيراميكا كليوباترا.

والإسماعيلي خسر 8 مباريات دون أن يستطيع العودة في النتيجة من أصل 9 الموسم الجاري.

وإليكم ترتيب جدول الدوري في حالة (العودة من تأخر في النتيجة):

الزمالك: 10 نقاط

المصري: 6 نقاط

الاتحاد: 6 نقاط

البنك الأهلي: 5 نقاط

فيوتشر: 4 نقاط

المقاولون العرب: 4 نقاط

طلائع الجيش: 3 نقاط

إنبي: 3 نقاط

غزل المحلة: نقطتان

سيراميكا كليوباترا: نقطتان

الجونة: نقطتان

مصر للمقاصة: نقطتان

إيسترن كومباني: نقطتان

الأهلي: نقطة واحدة

سموحة: نقطة واحدة

فاركو: نقطة واحدة

بيراميدز: بدون نقاط

الإسماعيلي: بدون نقاط

المصدر: TransferMarket

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