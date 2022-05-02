الإعلان عن موعد مباراتي مصر الافتتاحيتين في تصفيات أمم إفريقيا

أعلن اتحاد الكرة المصري عن تحديد موعد مباراتي المنتخب، أمام غينيا وإثيوبيا، في مستهل مشوار الفراعنة للتأهل إلى أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

وتقرر إقامة مباراة الجولة الأولي لمنتخب مصر أمام غينيا يوم 2 يونيو في إستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

بينما يلتقى منتخب مصر نظيره الإثيوبى في الجولة الثانية على ملعب الأخير يوم 6 يونيو المقبل في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

ووقع منتخب مصر في المجموعة الرابعة بجوار كل من إثيوبيا وغينيا ومالاوي.

وسيدير المباراة الأولى تحكيميا الأنجولي هيلدر مارتينيز ويعاونه كلا من جيرسون إيميانو وإيفينالدو ميريليس وجواو جمعة حكما رابعا حسبما علم FilGoal.com.

وتوج منتخب مصر باللقب سبع مرات من قبل في تاريخه.

وظفر الفراعنة بالمركز الثاني والثالث والرابع في ثلاث مرات في كل منهم.

اقرأ أيضا:

قبل مواجهة وفاق سطيف.. لماذا لا يسجل الأهلي الأهداف؟

خبر في الجول – بسيوني يقترب من خلافة سامي في سموحة

عبد العال لـ في الجول: لم أطالب بشكوى التحكيم وأثق في نزاهته.. ويمكننا البقاء في الدوري

8 أندية مرشحة - كيف تتأهل الفرق الإنجليزية لبطولات أوروبا الموسم المقبل