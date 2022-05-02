الإعلان عن موعد مباراتي مصر الافتتاحيتين في تصفيات أمم إفريقيا

الإثنين، 02 مايو 2022 - 20:18

كتب : FilGoal

احتفال لاعبي منتخب مصر بالهدف الأول في السنغال

أعلن اتحاد الكرة المصري عن تحديد موعد مباراتي المنتخب، أمام غينيا وإثيوبيا، في مستهل مشوار الفراعنة للتأهل إلى أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

وتقرر إقامة مباراة الجولة الأولي لمنتخب مصر أمام غينيا يوم 2 يونيو في إستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

بينما يلتقى منتخب مصر نظيره الإثيوبى في الجولة الثانية على ملعب الأخير يوم 6 يونيو المقبل في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

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ووقع منتخب مصر في المجموعة الرابعة بجوار كل من إثيوبيا وغينيا ومالاوي.

وسيدير المباراة الأولى تحكيميا الأنجولي هيلدر مارتينيز ويعاونه كلا من جيرسون إيميانو وإيفينالدو ميريليس وجواو جمعة حكما رابعا حسبما علم FilGoal.com.

وتوج منتخب مصر باللقب سبع مرات من قبل في تاريخه.

وظفر الفراعنة بالمركز الثاني والثالث والرابع في ثلاث مرات في كل منهم.

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