رومانو: برشلونة لن يستسلم.. مطاردة ليفاندوفسكي مستمرة

الإثنين، 02 مايو 2022 - 19:17

كتب : FilGoal

احتفال ليفاندوفسكي بهدفه في مرمى فياريال

لا يزال برشلونة الإسباني يطارد المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونيخ الألماني، مستهدفا التعاقد معه في صفقة انتقال حر.

جاء ذلك حيث ذكر الصحفي فابريزيو رومانو أن برشلونة لن يستسلم ولن يتوقف عن محاولاته، على الرغم من التصريحات الرسمية الصادرة من الناديين.

وأوضح رومانو أن برشلونة سيعرض على ليفاندوفسكي عقدا مدته 3 أعوام، أو عامين مع خيار التمديد للعام الثالث.

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على الجانب الآخر يريد بايرن ميونيخ الاحتفاظ بخدمات الهداف البولندي، حيث أخبروا وكيله بذلك في الاجتماع الافتتاحي لتجديد العقد.

وتوج ليفاندوفسكي مع بايرن ميونيخ بلقب الدوري الألماني رسميا قبل نهايته بثلاث جولات، بعد الفوز على بوروسيا دورتموند في الأسبوع الحادي والثلاثين.

ويحتل ليفاندوفسكي صدارة ترتيب الهدافين في البوندسليجا برصيد 34 هدفا من 32 مباراة، يليه النرويجي إرلينج هالاند نجم دورتموند، الذي سجل 21 هدفا في 22 مباراة، وباتريك شيك نجم باير ليفركوزن، الذي سجل نفس عدد أهداف هالاند في 24 مباراة.

وتعاقد برشلونة في يناير الماضي مع بيير إيميريك أوباميانج وفيران توريس وأداما تراوري لدعم خطه الأمامي، كما استعاد مؤخرا خدمات أنسو فاتي العائد من الإصابة التي تعرض لها في يناير الماضي.

أيضا شهد الهجوم طفرة بتألق الجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي، بالإضافة إلى تواجد الهولندي لوك دي يونج كحل بديل للتسجيل من العرضيات في المباريات المعقدة.

رغم ذلك أفادت عدة تقارير إسبانية في السابق أن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة ليس مقتنعا بأوباميانج الذي سجل 13 هدفا في عام 2022 منهم 9 في الدوري الإسباني، ولا يثق بقدرته على قيادة الشكل الهجومي الذي يريد تطبيقه.

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