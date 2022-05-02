حرمان روسيا من الترشح لاستضافة يورو 2028 و2032.. واستبعاد أنديتها من دوري الأبطال

تم منع روسيا من التقدم بملف لاستضافة منافسات يورو 2028 و2032، ضمن سلسلة الإجراءات العقابية الناجمة عن عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

جاء ذلك بحسب ما أعلنه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

وكان الملف الروسي هو المنافس الأبرز لملف بريطانيا وأيرلندا على استضافة يورو 2028.

وتتواصل سلسلة العقوبات، حيث قرر يويفا إشراك البرتغال بدلا من روسيا في بطولة أوروبا للكرة النسائية هذا الصيف في إنجلترا.

أيضا تم منع الأندية الروسية من المشاركة في دوري أبطال أوروبا للموسم القادم 2022-2023.

وقبل ذلك تم استبعاد روسيا من ملحق تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، والسماح لبولندا بالتأهل إلى نهائي الملحق مباشرة على حسابها.

أيضا تم استبعاد دينامو موسكو من النسخة الحالية لبطولة الدوري الأوروبي، حيث تأهل لايبزج الألماني مباشرة.

وبدأت عملية روسيا العسكرية في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، ولا تزال مستمرة إلى الآن.

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