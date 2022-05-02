ميهايلوفيتش يغادر المستشفى ويقترب من العودة لقيادة فريقه

خرج سينيسا ميهايلوفيتش مدرب بولونيا الإيطالي من المستشفى بعد إنجازه لخطوات في العلاج من سرطان الدم "لوكيميا".

جاء ذلك حيث أعلن نادي بولونيا مغادرة المدرب لمستشفى سانت أورسولا في حالة صحية جيدة.

وظهر المرض على مدرب ميلان السابق للمرة الأولى في صيف 2019.

في ذلك الوقت أعلن ميهايلوفيتش حقيقة مرضه بصورة مباشرة للإعلام.

وتولى الجهاز المعاون إدارة الفترة التحضيرية، بينما كان ميهايلوفيتش يتابعهم عبر مكالمات الفيديو، قبل عودته إلى المقاعد.

وبدأ المدرب في استعادة صحته والتعافي بعد خضوعه لجراحة زرع نخاع في أكتوبر 2019، وكانت الأمور تبدو بخير قبل تعرضه لانتكاسة مطلع العام الجاري، أجبرته على العودة لتلقي العلاج.

ومن المتوقع أن يعود المدرب الصربي إلى عمله قبل نهاية الموسم، حيث يلعب بولونيا ضد فينيسيا في الثامن من مايو.

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