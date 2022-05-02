تقرير: بعد اعتراضات مورينيو.. إيقاف حكمين في الدوري الإيطالي لنهاية الموسم

وفقا لمصادر متعددة، قرر اتحاد الحكام الإيطاليين إيقاف الثنائي لوكا بايريتو ولويجي ناسكا، حكما تقنية الفيديو في مباراة سبيتزيا ولاتسيو التي انتهت بفوز الأخير 4-3.

جاء ذلك على خلفية إقرارهما لاحتساب هدف فوز لاتسيو بواسطة فرانشيسكو أتشيربي، في مباراة الأسبوع الخامس والثلاثين من الدوري الإيطالي.

ويبدو أن الهدف أتى من موقع تسلل، وهو ما أثار جدلا واسعا.

وخرج جوزيه مورينيو مدرب روما ينتقد هذا القرار، حيث قال إن الحكم تحيز لفريق لاتسيو غريمه ومنافسه المباشر على مقعد الدوري الأوروبي.

وبحسب صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" ووكالة "أنسا"، فإن اتحاد الجكام قرر إيقاف حكمي الفيديو لنهاية الموسم بسبب هذه الواقعة.

ويحتل روما المركز الخامس المؤهل للدوري الأوروبي برصيد 59 نقطة، بفارق المواجهات المباشرة عن لاتسيو السادس.

اقرأ أيضا:

قبل مواجهة وفاق سطيف.. لماذا لا يسجل الأهلي الأهداف؟

خبر في الجول – بسيوني يقترب من خلافة سامي في سموحة

عبد العال لـ في الجول: لم أطالب بشكوى التحكيم وأثق في نزاهته.. ويمكننا البقاء في الدوري

8 أندية مرشحة - كيف تتأهل الفرق الإنجليزية لبطولات أوروبا الموسم المقبل