تقرير: بلا منافس.. مانشستر يونايتد يملك الأفضلية في سباق صفقة الصيف الأولى

لن يجد مانشستر يونايتد أي منافس في طريقه للتعاقد مع ديكلان رايس نجم وسط وست هام يونايتد، وفقا لما ذكرته شبكة "إي إس بي إن".

جاء ذلك حيث أوضحت الشبكة ذاتها أنه ليس من المرجح دخول مانشستر سيتي أو تشيلسي أو ليفربول لساحة التنافس على اللاعب، الذي يريد وست هام 100 مليون جنيه استرليني ثمنا للتخلي عن خدماته.

ارتباط رايس بالرحيل عن وست هام ينبع من مستوياته المميزة مع ناديه ومنتخب إنجلترا، ويعد هدفا لمانشستر يونايتد منذ فترة.

ويعتبر يونايتد أن شخصية رايس ملائمة لما يريده الفريق، ومن المنتظر أن يلمع تحت قيادة المدرب الجديد إريك تين هاج.

في الوقت ذاته يسعى وست هام لإبرام صفقة تجتاز الرقم البريطاني القياسي في انتقال جاك جريليش من أستون فيلا إلى مانشستر سيتي.

ولكن بالنظر لكون مانشستر يونايتد هو الطرف الوحيد الساعي جديا، من المرجح أن يقل هذا الثمن.

على الجانب الآخر لا يوجد ما يجبر وست هام على بيع اللاعب بشكل عاجل، حيث يبقى عامين في عقده، ويملك النادي خيار التمديد لعام إضافي.

ويتقاضى رايس حاليا 62 ألف جنيه استرليني أسبوعيا، وهو ما سيشهد ارتفاعا كبيرا حال انتقاله للشياطين الحمر.