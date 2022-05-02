تقرير: بلا منافس.. مانشستر يونايتد يملك الأفضلية في سباق صفقة الصيف الأولى

الإثنين، 02 مايو 2022 - 17:53

كتب : FilGoal

ديكلان رايس - وست هام ضد ليون

لن يجد مانشستر يونايتد أي منافس في طريقه للتعاقد مع ديكلان رايس نجم وسط وست هام يونايتد، وفقا لما ذكرته شبكة "إي إس بي إن".

جاء ذلك حيث أوضحت الشبكة ذاتها أنه ليس من المرجح دخول مانشستر سيتي أو تشيلسي أو ليفربول لساحة التنافس على اللاعب، الذي يريد وست هام 100 مليون جنيه استرليني ثمنا للتخلي عن خدماته.

ارتباط رايس بالرحيل عن وست هام ينبع من مستوياته المميزة مع ناديه ومنتخب إنجلترا، ويعد هدفا لمانشستر يونايتد منذ فترة.

أخبار متعلقة
فالنسيا ينفي التوصل لاتفاق مع برشلونة بشأن سولير دوري الأبطال - مؤتمر إيمري: مورينو جاهز لمواجهة ليفربول.. وعلينا أن نقدم مباراة متكاملة دوري الأبطال - مؤتمر أرنولد: لن ننجذب لطريقة فياريال.. ولا يجب أن نكرر ما فعلناه سابقا دوري الأبطال - مؤتمر كلوب: لم نفز بأي شيء أمام فياريال.. قد نتراجع في وقت ما ولكن

ويعتبر يونايتد أن شخصية رايس ملائمة لما يريده الفريق، ومن المنتظر أن يلمع تحت قيادة المدرب الجديد إريك تين هاج.

في الوقت ذاته يسعى وست هام لإبرام صفقة تجتاز الرقم البريطاني القياسي في انتقال جاك جريليش من أستون فيلا إلى مانشستر سيتي.

ولكن بالنظر لكون مانشستر يونايتد هو الطرف الوحيد الساعي جديا، من المرجح أن يقل هذا الثمن.

على الجانب الآخر لا يوجد ما يجبر وست هام على بيع اللاعب بشكل عاجل، حيث يبقى عامين في عقده، ويملك النادي خيار التمديد لعام إضافي.

ويتقاضى رايس حاليا 62 ألف جنيه استرليني أسبوعيا، وهو ما سيشهد ارتفاعا كبيرا حال انتقاله للشياطين الحمر.

ديكلان رايس مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي إريك تين هاج
نرشح لكم
رومانو: روديجير سيوقع العقد مع ريال مدريد خلال أيام دي مارزيو يكشف وجهة داروين نونيز المقبلة على خطى والده.. رومانو: ماركوس ألونسو يرغب في الانضمام إلى برشلونة بوكيتينو: سأبقى في سان جيرمان بنسبة 100%.. وكذلك مبابي تقرير: ديبالا ضمن خطط تين هاج في مانشستر يونايتد رومانو: بايرن يعقد اجتماعا لمناقشة عقد ليفاندوفسكي.. وبرشلونة يترقب تقرير: تريزيجيه على رادار بيشيكتاش تقرير: برشلونة يستهدف رومانيولي.. ويحلم بمدافع بايرن ميونيخ
أخر الأخبار
ميهايلوفيتش يغادر المستشفى ويقترب من العودة لقيادة فريقه 16 دقيقة | الدوري الإيطالي
تقرير: بعد اعتراضات مورينيو.. إيقاف حكمين في الدوري الإيطالي لنهاية الموسم 27 دقيقة | الدوري الإيطالي
تقرير: بلا منافس.. مانشستر يونايتد يملك الأفضلية في سباق صفقة الصيف الأولى 41 دقيقة | ميركاتو
فالنسيا ينفي التوصل لاتفاق مع برشلونة بشأن سولير ساعة | الدوري الإسباني
خبر في الجول - طاقم تحكيم مصري لمباراة الجزائر وأوغندا في تصفيات أمم إفريقيا ساعة | إفريقيا
دوري الأبطال - مؤتمر إيمري: مورينو جاهز لمواجهة ليفربول.. وعلينا أن نقدم مباراة متكاملة 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
دوري الأبطال - مؤتمر أرنولد: لن ننجذب لطريقة فياريال.. ولا يجب أن نكرر ما فعلناه سابقا 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
خبر في الجول - الاختبار الأول لـ إيهاب جلال.. تحديد موعد مباراة مصر وغينيا وطاقم التحكيم 2 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رونالدو يعادل سون ويقترب من صلاح.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2021-2022 2 أول تعليق من مرتضى منصور بعد الحكم ضده 3 الصراع يشتعل وعلى صلاح الحذر - جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 21-22 4 اننتهت في سوبر دوري كرة اليد - الأهلي (25) - (28) الزمالك.. الأبيض يفوز بالبطولة