ديباي: أريد أن أكون مهما في برشلونة لسنوات قادمة

الإثنين، 02 مايو 2022 - 12:15

كتب : FilGoal

ممفيس ديباي

شدد ممفيس ديباي لاعب برشلونة على أنه يريد الاستمرار مع الفريق لعدة مواسم مقبلة.

وحقق برشلونة الفوز على ريال مايوركا بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت على ملعب كامب نو في الجولة الـ 34 من الدوري الإسباني.

وسجل ديباي هدف فريقه الأول في المباراة خلال الشوط الأول.

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وقال ديباي في تصريحات عبر شبكة "ESPN" عقب المباراة: "لقد أتيت هنا راغبا في الانضمام للفريق وأريد أن أكون مهما للفريق في الموسم المقبل ولسنوات عديدة مقبلة".

وتابع "من الطبيعي أن أحظى بمنافسة قوية وصعبة في برشلونة لأنني ألعب للنادي الأفضل في العالم".

ديباي كان قد انضم لبرشلونة في بداية الموسم الحالي قادما من ليون في صفقة انتقال حر، وينتهي تعاقده مع الفريق بنهاية الموسم المقبل.

وشارك اللاعب الهولندي بقميص منض انضمامه لبرشلونة في 34 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل 12 هدفا وصناعة هدفين.

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