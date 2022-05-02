أمير مرتضى: إسناد مباريات الأهلي لحكام أجانب في صالح الزمالك.. نلعب أمام أكثر من منافس

شدد أمير مرتضى المشرف على الكرة في نادي الزمالك أن هناك ضغوط من المنافسين على الحكام، مشيرا إلى أن الأبيض يواجه أكثر من منافس في المباراة.

وفاز الزمالك على إيسترن كومباني بهدفين مقابل هدف واحد ليواصل تصدره لجدول ترتيب الدوري المصري.

وقال أمير مرتضى في تصريحات لقناة الزمالك: "لا أريد الحديث عن التحكيم والضغوط التي يتعرض لها التحكيم من الفرق المنافسة والحديث في المؤتمرات الصحفية ولكنني أعتقد أن هذا الضغط جاء بنتيجة من خلال ضربة جزاء غير محتسبة وبطاقات صفراء كثيرة".

وأضاف "الوضع غير جيد بغض النظر عن الفوز، لن نقبل بمثل هذه التجاوزات ضدنا. المدير الفني لأحد الأندية المنافسة تحدث عن الزمالك ويقوم بحدوث ضغط على الحكام وهذا أمر غير مقبول".

وواصل "أتمنى أن يتم قبول طلب الأهلي بإسناد مبارياتهم لحكم أجانب، هذا سيكون في مصلحتنا. نادي الزمالك يلعب في أي ظروف".

وأردف "لم أكن أتمنى أن تتحدث الأندية عن بعضها البعض ولكن من الواضح أن من يديرون المسابقة يتأثرون بهذه الأحاديث، أتمنى أن يكون هناك نقطة نظام حتى لا تفسد المسابقة. الزمالك يواجه أكثر من منافس في كل مباراة".

وأتم "اللاعبون والجهاز الفني يقدمون كل ما لديهم، ليس لدينا جدول ثابت. كل الدوريات في العالم قريبة من الانتهاء وفي مصر لن ننته من الدور الأول بعد".

ويلعب الزمالك أمام إنبي الثلاثاء 10 مايو ضمن مباريات الأسبوع الـ18 من الدوري المصري.

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