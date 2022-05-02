الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك وإنبي.. القنوات الناقلة

الإثنين، 02 مايو 2022 - 11:45

كتب : FilGoal

إيسترن كومباني - الزمالك

يستعد الزمالك لمواجهة إنبي ضمن مباريات الأسبوع الـ18 من الدوري المصري.

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة من 17 مباراة.

على الجانب الآخر، يتواجد إنبي في المركز التاسع برصيد 20 نقطة من 16 مباراة.

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وفاز الزمالك في مباراته الأخيرة على إيسترن كومباني بهدفين مقابل هدف واحد.

بينما تعادل إنبي مع البنك الأهلي بهدفين لكل فريق.

وتقام المباراة يوم الثلاثاء 10 مايو.

ويُلعب اللقاء على استاد القاهرة الدولي.

وتبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

يذكر أن أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك يتصدر جدول هدافي الدوري برصيد 11 هدفا.

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