رومانو: روديجير سيوقع العقد مع ريال مدريد خلال أيام

كشف فابريزيو رومانو الصحفي بشبكة سكاي سبورتس عن توصل ريال مدريد لاتفاق نهائي مع أنطونيو روديجير مدافع تشيلسي لضمه في الموسم المقبل.

روديجير ينتهي تعاقده مع تشيلسي بنهاية الموسم الحالي ويحق له حاليا التفاوض والتوقيع مع أي فريق ليلعب إليه بداية من الموسم المقبل.

وفقا لرومانو فإن ريال مدريد قد توصل لاتفاق نهائي مع المدافع الألماني يشمل جميع الشروط من مدة تعاقد وبنود مالية والعمولات.

اللاعب الألماني سيوقع على عقد لمدة أربع مواسم بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة.

الصحفي الإيطالي شدد على أن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد كان هو كلمة السر في اتمام الصفقة بعد إصراره على ضم اللاعب لتدعيم خط الدفاع.

روديجير شارك منذ بداية الموسم الحالي مع تشيلسي في 49 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل خمسة أهداف وصناعة 4 آخرين على الرغم من كونه لاعب قلب دفاع.

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