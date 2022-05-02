رومانو: روديجير سيوقع العقد مع ريال مدريد خلال أيام

الإثنين، 02 مايو 2022 - 11:15

كتب : FilGoal

تشيلسي - ريال مدريد - روديجير

كشف فابريزيو رومانو الصحفي بشبكة سكاي سبورتس عن توصل ريال مدريد لاتفاق نهائي مع أنطونيو روديجير مدافع تشيلسي لضمه في الموسم المقبل.

روديجير ينتهي تعاقده مع تشيلسي بنهاية الموسم الحالي ويحق له حاليا التفاوض والتوقيع مع أي فريق ليلعب إليه بداية من الموسم المقبل.

وفقا لرومانو فإن ريال مدريد قد توصل لاتفاق نهائي مع المدافع الألماني يشمل جميع الشروط من مدة تعاقد وبنود مالية والعمولات.

أخبار متعلقة
يحيى الكومي: وضع الإسماعيلي لا يختلف عن الموسم الماضي.. وهذا سبب رحيل حمد إبراهيم دوري أبطال إفريقيا - موعد مباراة الأهلي أمام وفاق سطيف والقنوات الناقلة مصدر من وفاق سطيف لـ في الجول: نواجه أزمة في موعد السفر إلى القاهرة زيزو يحلق في الصدارة.. جدول ترتيب هدافي الدوري المصري لموسم 21-22

اللاعب الألماني سيوقع على عقد لمدة أربع مواسم بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة.

الصحفي الإيطالي شدد على أن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد كان هو كلمة السر في اتمام الصفقة بعد إصراره على ضم اللاعب لتدعيم خط الدفاع.

روديجير شارك منذ بداية الموسم الحالي مع تشيلسي في 49 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل خمسة أهداف وصناعة 4 آخرين على الرغم من كونه لاعب قلب دفاع.

اقرأ أيضا

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري

أزمة في سفر وفاق سطيف إلى القاهرة

مانشستر يونايتد.. بحثا عن الهيكل المفقود

موعد مباراة الأهلي ووفاق سطيف والحكام

أنطونيو روديجير ريال مدريد
نرشح لكم
دي مارزيو يكشف وجهة داروين نونيز المقبلة على خطى والده.. رومانو: ماركوس ألونسو يرغب في الانضمام إلى برشلونة بوكيتينو: سأبقى في سان جيرمان بنسبة 100%.. وكذلك مبابي تقرير: ديبالا ضمن خطط تين هاج في مانشستر يونايتد رومانو: بايرن يعقد اجتماعا لمناقشة عقد ليفاندوفسكي.. وبرشلونة يترقب تقرير: تريزيجيه على رادار بيشيكتاش تقرير: برشلونة يستهدف رومانيولي.. ويحلم بمدافع بايرن ميونيخ تقرير: رتوش بسيطة تفصل دورتموند عن الجزائري بن سبعيني
أخر الأخبار
ديباي: أريد أن أكون مهما في برشلونة لسنوات قادمة 12 دقيقة | الدوري الإسباني
أمير مرتضى: إسناد مباريات الأهلي لحكام أجانب في صالح الزمالك.. نلعب أمام أكثر من منافس 34 دقيقة | مصر
الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك وإنبي.. القنوات الناقلة 41 دقيقة | مصر
رومانو: روديجير سيوقع العقد مع ريال مدريد خلال أيام ساعة | ميركاتو
يحيى الكومي: وضع الإسماعيلي لا يختلف عن الموسم الماضي.. وهذا سبب رحيل حمد إبراهيم ساعة | الدوري المصري
دوري أبطال إفريقيا - موعد مباراة الأهلي أمام وفاق سطيف والقنوات الناقلة ساعة | دوري أبطال إفريقيا
زيزو يحلق في الصدارة.. جدول ترتيب هدافي الدوري المصري لموسم 21-22 ساعة | الدوري المصري
مصدر من وفاق سطيف لـ في الجول: نواجه أزمة في موعد السفر إلى القاهرة 2 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رونالدو يعادل سون ويقترب من صلاح.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2021-2022 2 أول تعليق من مرتضى منصور بعد الحكم ضده 3 اننتهت في سوبر دوري كرة اليد - الأهلي (25) - (28) الزمالك.. الأبيض يفوز بالبطولة 4 الصراع يشتعل وعلى صلاح الحذر - جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 21-22