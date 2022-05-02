عبد العال: الأخطاء الدفاعية تسببت هدفي الزمالك.. وهذه رسالتي إلى الحكام
الإثنين، 02 مايو 2022 - 00:40
كتب : FilGoal
يرى علاء عبد العال المدير الفني لـ إيسترن كومباني أن الأخطاء الدفاعية تسببت في خسارة فريقه أمام الزمالك.
وخسر إيسترن كومباني أمام الزمالك بهدفين لهدف في الجولة الـ17 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)
وقال عبد العال عقب المباراة لقناة أون تايم سبورتس: "تلقينا الهدفين أمام الزمالك من أخطاء دفاعية سواء الهدف الأول أو الثاني".
وأضاف "سيطرنا على الشوط الثاني وكنا الأكثر استحواذا على الكرة في معظم الفترات".
وواصل "حاولنا تأمين الدفاع في نهاية الشوط الثاني للحفاظ على النتيجة".
وأتم تصريحاته "لا أعرف لماذا سيتم تحجيم الفريق خلال المباريات، وآخر لعبة في المواجهة كان من الممكن أن يعود إلى الفيديو ليراجعها".
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