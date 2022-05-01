العقدة مستمرة.. عيدية زيزو المتأخرة تختم دور الزمالك الأول بانتصار على إيسترن كومباني

استمرت عقدة علاء عبد العال، المدير الفني لإيسترن كومباني، في مواجهات الزمالك، حيث خسر فريقه من الأبيض 2-1 في الجولة 17 من الدوري المصري.

وتعد تلك الخسارة الـ 16 لـ عبد العال من الزمالك، من أصل 19 مباراة بينهما، في حين حكم التعادل 3 مواجهات أخرى، واختتم الزمالك دوره الأول بفوز كان يتمناه أسهل على متذيل الدوري المصري.

هدفا عمر السعيد وأحمد سيد "زيزو" تغلبا على هدف محمود حمدي "الونش" في مرماه، ليحصد الزمالك نقطته الـ 41 بعد 17 مباراة، متفوقا على الأهلي بـ 8 نقاط ولعب الأحمر 3 مباريات أقل.

فيما استمر تذيل إيسترن كومباني لجدول الترتيب، بـ 10 نقاط من 16 مباراة، ليقضي جمهور الزمالك عيد فطر سعيد مع نهاية شهر رمضان الذي شهد 5 انتصارات محلية للأبيض وتعادل وحيد.

التشكيل

عاد محمود علاء لقيادة دفاع الزمالك، كذلك شارك إسلام جابر في التشكيل الأساسي للزمالك في ظل غياب يوسف أوباما للإيقاف.

وجاء تشكيل الزمالك كالآتي:

المرمى: محمد أبوجبل

الدفاع: أحمد فتوح – محمود علاء – محمود حمدي " الونش" – حمزة المثلوثي

الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد "زيزو" – إسلام جابر - أشرف بن شرقي

الهجوم: عمر السعيد

أما إيسترن كومباني، فدفع عبد العال بكل من..

حراسة المرمى: أحمد دعدور

الدفاع: الحسيني طه - محمود نعيم - كمال أبو الفتوح - محمد صالح - أحمد عبد الموجود جودة

الوسط: محمد بن علي طرابلسي -محمد ناصر "مودي" -أحمد متعب

الهجوم: فراس بن عيفية – أحمد أمين "أوفا"

أحداث المباراة

بهدوء، بدأت أحداث الشوط الأول للمباراة، قبل أن يهدد إيسترن كومباني أبو جبل بعد كرة طويلة من الطرابلسي وصلت لبن عيفية الذي سدد فوق عارضة الزمالك في الدقيقة 11.

وهدد الزمالك مرمى إيسترن للمرة الأولى في الدقيقة 17، من ضربة حرة مباشرة لعبها زيزو بشكل رائع مرت بمحاذاة قائم أحمد دعدور.

وبعدها بدقيقة، تصدى دعدور لرأسية عمر السعيد من عرضية زيزو، بثبات.

وتوالت الفرص الزمالكاوية، عن طريق فتوح والسعيد والونش، لكنها أخطأت مرمى دعدور.

وحصل إمام عاشور على إنذار للخشونة في الدقيقة 26، قبل أن يستغل أوفا خطأ من محمود علاء ويحصل منه على خطأ قرب منطقة الجزاء ويحصل الأخير على إنذار.

وفي الدقيقة 39، اخترق أشرف بنشرقي مناطق إيسترن كومباني، مستغلا تمريرة بينية من فتوح، ومرر عرضية لعمر السعيد الذي سددها من لمسة واحدة في شباك أحمد دعدور.

وكاد بن عيفية يدرك التعادل سريعا بعد عرضية من الطرابلسي ولكن لمسته علت مرمى أبو جبل.























































































































































وفي الشوط الثاني، حاول عبد العال أن يدرك التعادل بتغييرين هجوميين، حيث خرج الحسيني طه وكمال أبو الفتوح وشارك بدلا منهما محمد رمضان وعماد ميهوب.

وفي الدقيقة 52، أهدر أوفا انفرادا تاما بمرمى أبو جبل بعد بينية مودي، حيث سدد الكرة بوجه القدم فوق العارضة.

وشارك محمد أشرف "روقا" بدلا من إسلام جابر، وبعد التغيير، استغل أحمد متعب خطأ في التغطية من المثلوثي ومرر عرضية أرضية قابلها الونش قبل أوفا، ولكن تشتيت الونش سكن مرمى أبو جبل في الدقيقة 64.

وبعد الهدف، سارت المباراة بوتيرة واحدة، هجمات للزمالك ومشاغبات مرتدة من إيسترن كومباني لم تشكل الخطورة الكبيرة على أي من المرميين.

وشارك شيكابالا وسيف الجزيري في الدقيقة 73، بدلا من السعيد وعاشور، فيما شارك حازم إمام بدلا من المثلوثي وسيد عبد الله "نيمار" بدلا من بنشرقي في الدقيقة 84.

نصر الزمالك، جاء بعد خطأ من عبد الموجود، أمام الجزيري، ليحصل التونسي على الكرة ويمهدها لزيزو المنطلق من الخلف ليضعها بكل هدوء في مرمى دعدور، مؤمنا انتصار الزمالك.