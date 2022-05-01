مؤتمر تاكيس: لم أقدم الوعود للمنافسة على لقب الدوري

عبر اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لـ بيراميدز، عن سعادته بالفوز على الجونة بهدفين مقابل هدف خارج ملعبه.

وفاز بيراميدز على الجونة بهدفين لهدف في الجولة الـ17 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال جونياس في المؤتمر الصحفي: "الشوط الأول كان صعبا في ظل لعب الجونة بثلاثة مدافعين في الخط الخلفي، إضافة إلى عدم التعامل الجيد مع الكرات الطولية، ولكن في النهاية تطور الأداء كثيرا في الشوط الثاني ونجحنا في الفوز".

وأضاف "الفريق اجتهد بشدة وقدم مواجهة قوية للغاية وكان الأحق بالانتصار وحصد الثلاث نقاط خاصة وأننا كنا الأكثر خطورة وأصحاب العديد من الفرص الخطيرة".

وأكمل "لا أتحدث عن وعود بشأن المنافسة على الدوري ولكن المتاح حاليا هو اللعب بكل قوة في جميع المباريات والتركيز على حصد 3 نقاط في كل مواجهة بهدف التقدم خطوة خطوة في المسابقة وفي جدول الترتيب".

وأتم تصريحاته "وجهت التهنئة للاعبي الفريق على الفوز والانتصار والروح والمجهود المميز في لقاء الجونة، ولكن من الضروري التركيز في المواجهات المقبلة في ظل وجود مباريات غاية في الصعوبة بشكل متتالي ولابد من الفوز فيها ومواصلة المشوار حتى النهاية".