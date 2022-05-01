الفوز الأول مع تاكيس.. بيراميدز يعود من الغردقة بالفوز على الجونة

حقق بيراميدز الفوز الأول له مع تاكيس جونياس المدير الفني للفريق، على حساب الجونة بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ17 من الدوري وأقيمت بملعب خالد بشارة في الغردقة.

وكان بيراميدز خسر أولى مباراة له تحت قيادة تاكيس جونياس أمام سيراميكا كليوباترا.

ورفع بيراميدز رصيده إلى النقطة 32 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري، بفارق نقطة عن الأهلي صاحب المركز الثاني. وبفارق 9 نقاط عن الزمالك المتصدر.

بينما توقف رصيد الجونة عند النقطة 17 في المركز الـ14.

تقدم بيراميدز في الدقيقة 18 عن طريق رمضان صبحي بعد تمريرة رائعة بالصدر من فخري لاكاي ليضعها رمضان في شباك إسلام طارق حارس الجونة.

وحصل الجونة على ركلة جزاء في الدقيقة 25 بعد عرقلة محمود الشبراوي من قبل عبد الله السعيد.

وتولى خالد قمر تسديد الركلة لكن شريف إكرامي تصدى لها، لتعود إلى مهاجم الجونة ويضعها في الشباك بضربة رأسية.

ولكن في الشوط الثاني نجح بيراميدز في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 70 عن طريق أسامة جلال بعد متابعة لرأسية وليد الكرتي المرتدة من الحارس.

ليحقق بيراميدز أول انتصار له مع المدرب اليوناني تاكيس جونياس، الذي تولى تدريب الفريق خلفا لـ إيهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر.