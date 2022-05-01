الدوري الإيطالي - إنتر يضغط على صدارة ميلان بفوز مثير

الأحد، 01 مايو 2022 - 20:01

كتب : FilGoal

لاوتارو مارتينيز - إنتر

حقق إنتر فوزا مثيرا على أودينيزي بنتيجة 2-1 ليستمر في الصراع على لقب الدوري الإيطالي مع جاره ميلان.

إنتر أعاد الفارق في الصدارة لنقطتين فقط لصالح ميلان الذي انتصر على فيورنتينا قبل انطلاق لقاء إنتر وأودينيزي بالجولة 35 للدوري الإيطالي.

إنتر ضرب في الشوط الأول بثنائية سجلها ايفان بيريسيتش ولاوتارو مارتينيز من ركلة جزاء في الدقيقتين 12 و39.

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في الشوط الثاني قلص إيناسيو بوسيتو النتيجة في الدقيقة 72.

لكن إنتر حافظ على شباكه فيما تبقى من دقائق ليضمن الفوز.

ورفع إنتر رصيده إلى 75 نقطة في الوصافة خلف ميلان صاحب الـ77 نقطة في قمة الدوري الإيطالي.

بينما تجمد رصيد أودينيزي عند 48 نقطة في المركز الـ12.

ويتبقى 3 جولات من الدوري الإيطالي.

ميلان سيلعب مبارياته المتبقية ضد هيلاس فيرونا وأتلانتا وساسولو

بينما يلعب إنتر ضد إمبولي وكالياري وسامبدوريا.

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