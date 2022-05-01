انتهت في إنجلترا - أرسنال (2) - (1) وست هام.. الجانرز إلى المركز الرابع

الأحد، 01 مايو 2022 - 17:28

كتب : FilGoal

هدف جابريل مع أرسنال أمام وست هام

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة أرسنال ووست هام في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أرسنال يستهدف العودة للمركز الرابع من جديد بعد أن فقده لصالح توتنام الذي فاز على ليستر سيتي.

على الجانب الآخر، يدخل وست هام المباراة وعينه على مواجهة فرانكفورت الخميس المقبل في إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي.

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ق70: دخول مايكل أنطونيو في مكان مانويل لانزيني

ق54: جوووووووووووووول الثاني لأرسنال عن طريق جابريل

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45: جوووووووووووول التعادل من جارود بوين بعد عرضية من كوفال

ق40: اوووووووووووه رأسية من ديكلان رايس في العارضة

ق39: جووووووووووووول أول لأرسنال عن طريق هولدينج برأسية رائعة من ضربة ركنية

ق37: فابيانسكي يتعملق من أمام تسديدة نيكيتاه

ق33: تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء عن طريق ديكلان رايس يتصدى لها رامسديل

ق30: انطلاقة من بوين وعرضية إلا لانزيني الذي سدد في جسد هولدينج من داخل منطقة الجزاء ثم إلى ركنية

ق23: فورنالس يتوغل ويسدد بجوار القائم

ق12: تسديدة من بن رحمة فوق العارضة

بداية المباراة

أرسنال وست هام الدوري الإنجليزي
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