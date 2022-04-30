انتهت في إنجلترا - نيوكاسل (0) (1) ليفربول.. الريدز في الصدارة مؤقتا

السبت، 30 أبريل 2022 - 13:13

كتب : FilGoal

نابي كيتا أثناء هدفه في شباك نيوكاسل

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة نيوكاسل وليفربول على ملعب سان جيمس بارك في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي.

يجلس محمد صلاح وترينت ألكسندر أرنولد على مقاعد بدلاء ليفربول.

ويحتل الريدز المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 79 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن مانشستر سيتي ولكلاهما مباراة مؤجلة.

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لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــا.

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انتهت

ق 86: برونو جيماريش يسدد كرة قوية يتصدى لها أليسون

ق 72: صلاح ثم جوتا يهدران فرصتين للريدز

ق 68: صلاح وفابينيو يشاركان بدلا ماني وهندرسون

ق 68: بطاقة صفراء لماني بعد تدخل على الحارس

ق 61: عرضية أرضية من جو جوميز وتسديدة قوية من ماني تمر بجوار القائم.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 42: تصويبة صاروخية من ميلنر من على حدود منطقة الجزاء تمر بجوار القائم.

ق 38: ألميرون يسجل هدفا يلغي بداعي التسلل.

ق 34: لويس دياز يمرر لماني الذي يسدد كرة أرضية يتصدى لها الحارس

ق 19: جووووول أووووول في اللقاء.. نابي كيتا يراوغ الحارس بعد تمريرة من جوتا ويسدد بقوة في الشباك.

ق 7: التهديد الأول للريدز.. نابي كيتا يسدد كرة صاروخية تمر بجوار القائم.

بداية اللقاء

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